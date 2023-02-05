Резников: Мы становимся армией, воины которой лучшие в Европе

"Мы четко понимаем, какая страна сколько нам дает танков, продолжается обучение на [танках] Leopard, говорим о ремонте, обслуживании. Эта динамика показывает, что мы становимся армией, воины которой – лучшие в Европе", – подчеркнул министр.
По его словам, полученные летом 2022 года ракетные комплексы HIMARS серьезно изменили ситуацию на линии фронта.
"Мы начали уничтожать их топливные базы на расстоянии 80 км. Россияне оттянули на 100 км свои склады вооружений и топлива. Мы вели с партнерами диалог, чтобы дали нам ракеты с возможностью бить более 100 км", – заявил Резников.
24 февраля 2022 года Россия начала вторжение в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
После вторжения России страны Запада увеличили Украине военную помощь. Для координации ее предоставления была создана контактная группа "Рамштайн", в которую входит около 50 стран. Украина получает от союзников бронетехнику, артиллерийские системы, реактивные системы залпового огня, средства противовоздушной обороны, вертолеты, беспилотники, боеприпасы и другое.
В январе западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии – Challenger 2, Leopard 2 и Abrams. На первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщили 31 января в МИД Украины.
Украинские власти призывают западные страны передать Украине современные истребители и дальнобойные ракеты. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".