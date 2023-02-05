Резников: Мы становимся армией, воины которой лучшие в Европе

"Мы четко понимаем, какая страна сколько нам дает танков, продолжается обучение на [танках] Leopard, говорим о ремонте, обслуживании. Эта динамика показывает, что мы становимся армией, воины которой – лучшие в Европе", – подчеркнул министр.

По его словам, полученные летом 2022 года ракетные комплексы HIMARS серьезно изменили ситуацию на линии фронта.

"Мы начали уничтожать их топливные базы на расстоянии 80 км. Россияне оттянули на 100 км свои склады вооружений и топлива. Мы вели с партнерами диалог, чтобы дали нам ракеты с возможностью бить более 100 км", – заявил Резников.