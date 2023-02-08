Зеленский в парламенте Великобритании обратился к Джонсону: Борис, ты объединял других, когда это казалось абсолютно невозможным

"Дамы и господа! Я благодарю вас за вашу храбрость! Большое спасибо от всех нас", – сказал он, обращаясь к аудитории.
Присутствующие смеялись и аплодировали, Зеленский продолжил: "Да, все аплодисменты вам".
"Лондон был с Киевом с первого дня! С первых секунд и минут полномасштабной войны. Великобритания, ты начала помогать, когда мир еще не успел понять, как реагировать. Борис, ты объединял других, когда это казалось абсолютно, абсолютно невозможным. Благодарю тебя", – добавил он.
Реакция Джонсона, присутствовавшего на выступлении, попала в объективы камер. Sky News опубликовал фрагмент записи в Twitter.
"Boris...you got others united when it seemed absolutely impossible."— Sky News (@SkyNews) February 8, 2023
President Zelenskyy praises former PM Boris Johnson during his address at Westminster Hall thanking him for getting other countries to back Ukraine.https://t.co/gL7GqXt96v
* Sky 501 pic.twitter.com/SMyqYnJomX
Зеленский продолжил, что в начале полномасштабного вторжения британцы показали смелость и характер.
"Сильный английский характер. Вы не поступились Украиной. А значит, вы не поступились своими идеалами. А значит, вы не поступились духом этих великих островов. Благодарю вас!" – добавил он.
Зеленский 8 февраля прибыл в Великобританию. Он прилетел в Лондон самолетом королевских ВВС, визит не анонсировался из соображений безопасности. В ходе поездки Зеленский выступил в британском парламенте, призвав союзников к созданию коалиции по предоставлению Украине боевых самолетов, провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и встретился с королем Чарльзом III.
Визит в Великобританию – второй визит за границу Зеленского за время полномасштабной войны. Первую зарубежную поездку с начала вторжения РФ он совершил в конце декабря 2022 года – в США. Возвращаясь из этой поездки, Зеленский встретился в Польше с президентом страны Анджеем Дудой.