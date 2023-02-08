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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский в парламенте Великобритании обратился к Джонсону: Борис, ты объединял других, когда это казалось абсолютно невозможным

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Зеленский обратился к Джонсону во время выступления в британском парламенте
Зеленский обратился к Джонсону во время выступления в британском парламенте
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в парламенте Великобритании, выразил благодарность британскому народу и в частности экс-премьеру Британии Борису Джонсону за поддержку Украины. Запись выступления обнародовало "Суспільне".

"Дамы и господа! Я благодарю вас за вашу храбрость! Большое спасибо от всех нас", – сказал он, обращаясь к аудитории.

Присутствующие смеялись и аплодировали, Зеленский продолжил: "Да, все аплодисменты вам". 

"Лондон был с Киевом с первого дня! С первых секунд и минут полномасштабной войны. Великобритания, ты начала помогать, когда мир еще не успел понять, как реагировать. Борис, ты объединял других, когда это казалось абсолютно, абсолютно невозможным. Благодарю тебя", – добавил он.

Реакция Джонсона, присутствовавшего на выступлении, попала в объективы камер. Sky News опубликовал фрагмент записи в Twitter.

Зеленский продолжил, что в начале полномасштабного вторжения британцы показали смелость и характер.

"Сильный английский характер. Вы не поступились Украиной. А значит, вы не поступились своими идеалами. А значит, вы не поступились духом этих великих островов. Благодарю вас!" – добавил он. 

Контекст:

Зеленский 8 февраля прибыл в Великобританию. Он прилетел в Лондон самолетом королевских ВВС, визит не анонсировался из соображений безопасности. В ходе поездки Зеленский выступил в британском парламенте, призвав союзников к созданию коалиции по предоставлению Украине боевых самолетов, провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и встретился с королем Чарльзом III

Визит в Великобританию – второй визит за границу Зеленского за время полномасштабной войны. Первую зарубежную поездку с начала вторжения РФ он совершил в конце декабря 2022 года – в США. Возвращаясь из этой поездки, Зеленский встретился в Польше с президентом страны Анджеем Дудой.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Великобритания, Борис Джонсон, Владимир Зеленский, визит, премьер-министр, Британия
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