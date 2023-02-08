Зеленский в парламенте Великобритании обратился к Джонсону: Борис, ты объединял других, когда это казалось абсолютно невозможным

Зеленский обратился к Джонсону во время выступления в британском парламенте Фото: ЕРА

"Дамы и господа! Я благодарю вас за вашу храбрость! Большое спасибо от всех нас", – сказал он, обращаясь к аудитории.

Присутствующие смеялись и аплодировали, Зеленский продолжил: "Да, все аплодисменты вам".

"Лондон был с Киевом с первого дня! С первых секунд и минут полномасштабной войны. Великобритания, ты начала помогать, когда мир еще не успел понять, как реагировать. Борис, ты объединял других, когда это казалось абсолютно, абсолютно невозможным. Благодарю тебя", – добавил он.

Реакция Джонсона, присутствовавшего на выступлении, попала в объективы камер. Sky News опубликовал фрагмент записи в Twitter.

"Boris...you got others united when it seemed absolutely impossible."



President Zelenskyy praises former PM Boris Johnson during his address at Westminster Hall thanking him for getting other countries to back Ukraine.https://t.co/gL7GqXt96v



* Sky 501 pic.twitter.com/SMyqYnJomX — Sky News (@SkyNews) February 8, 2023

Зеленский продолжил, что в начале полномасштабного вторжения британцы показали смелость и характер.

"Сильный английский характер. Вы не поступились Украиной. А значит, вы не поступились своими идеалами. А значит, вы не поступились духом этих великих островов. Благодарю вас!" – добавил он.