Зеленский и Сунак встретились с украинскими военными, которые обучаются в Великобритании

Зеленскому показали симулятор танка Challenger 2, который используют для обучения.
Президент поблагодарил Сунака за поддержку, а также вручил медали некоторым украинским военным.
В свою очередь, Сунак заявил военным, что для Великобритании "большая честь их там видеть".
"Ваше мужество вдохновляет нас, и мужество ваших семей вдохновляет нас", – сказал британский премьер.
Сегодня президент также провел переговоры с премьер-министром Сунаком и выступил в британском парламенте. Выступая перед Палатой общин и Палатой лордов, он призвал предоставить Украине боевые самолеты.
Кроме того, Зеленский встретился с королем Великобритании Чарльзом III.
Визит в Великобританию – вторая зарубежная поездка Зеленского за время полномасштабной войны. Первый визит с начала вторжения РФ он совершил в конце декабря 2022 года – в США. Возвращаясь из этой поездки, Зеленский встретился в Польше с президентом страны Анджеем Дудой.