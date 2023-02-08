Зеленский и Сунак встретились с украинскими военными, которые обучаются в Великобритании

Зеленскому показали симулятор танка Challenger 2, который используют для обучения.

Президент поблагодарил Сунака за поддержку, а также вручил медали некоторым украинским военным.

В свою очередь, Сунак заявил военным, что для Великобритании "большая честь их там видеть".

"Ваше мужество вдохновляет нас, и мужество ваших семей вдохновляет нас", – сказал британский премьер.