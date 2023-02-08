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Зеленский прилетел во Францию, где должен встретиться с Макроном и Шольцом

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Зеленский прибыл во Францию сразу после поездки в Великобританию
Зеленский прибыл во Францию сразу после поездки в Великобританию
Фото: EPA

Самолет украинского президента Владимира Зеленского вечером 8 февраля приземлился в аэропорту французского города Орли. Об этом сообщил канал BMF TV.

По данным канала, Зеленского в Елисейском дворце уже ждут президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

В аэропорту украинского президента встретил министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, добавляет BMF TV.

Это первый раз, когда Зеленский находится во Франции с начала полномасштабной войны в Украине.

BMF TV также опубликовал видео, как автомобиль с Зеленским отправился в Елисейский дворец.

Контекст:

Поездка Зеленского во Францию состоялась сразу после визита в Великобританию, куда украинский президент поехал 8 февраля. Он прилетел в Лондон самолетом королевских ВВС, визит не анонсировался из соображений безопасности.

В ходе поездки Зеленский выступил в британском парламенте, призвав союзников к созданию коалиции по предоставлению Украине боевых самолетов, провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. 

С 24 февраля 2022 года и до сегодняшнего дня Зеленский только раз выезжал из Украины – в конце декабря 2022 года, когда посещал США. Возвращаясь из этой поездки, Зеленский встретился в Польше с президентом страны Анджеем Дудой.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Германия, Украина, Франция, аэропорт, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц
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