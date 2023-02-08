Зеленский прилетел во Францию, где должен встретиться с Макроном и Шольцом

По данным канала, Зеленского в Елисейском дворце уже ждут президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.
* L'avion de Volodymyr Zelensky a atterri à l'aéroport d'Orly pic.twitter.com/Nhb8tMN2ve— BFMTV (@BFMTV) February 8, 2023
В аэропорту украинского президента встретил министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, добавляет BMF TV.
Это первый раз, когда Зеленский находится во Франции с начала полномасштабной войны в Украине.
* EN DIRECT— BFMTV (@BFMTV) February 8, 2023
Le ministre des Armées Sébastien Lecornu accueille Volodymyr Zelensky sur le tarmac de l'aéroport d'Orlyhttps://t.co/feENGxswoM pic.twitter.com/pR5QpH2QJ0
BMF TV также опубликовал видео, как автомобиль с Зеленским отправился в Елисейский дворец.
* Volodymyr Zelensky quitte l'aéroport d'Orly pour se diriger vers l'Élysée pic.twitter.com/V1EyUrn9Rm— BFMTV (@BFMTV) February 8, 2023
Поездка Зеленского во Францию состоялась сразу после визита в Великобританию, куда украинский президент поехал 8 февраля. Он прилетел в Лондон самолетом королевских ВВС, визит не анонсировался из соображений безопасности.
В ходе поездки Зеленский выступил в британском парламенте, призвав союзников к созданию коалиции по предоставлению Украине боевых самолетов, провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
С 24 февраля 2022 года и до сегодняшнего дня Зеленский только раз выезжал из Украины – в конце декабря 2022 года, когда посещал США. Возвращаясь из этой поездки, Зеленский встретился в Польше с президентом страны Анджеем Дудой.