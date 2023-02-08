Зеленский прилетел во Францию, где должен встретиться с Макроном и Шольцом

Зеленский прибыл во Францию сразу после поездки в Великобританию Фото: EPA

По данным канала, Зеленского в Елисейском дворце уже ждут президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

* L'avion de Volodymyr Zelensky a atterri à l'aéroport d'Orly pic.twitter.com/Nhb8tMN2ve — BFMTV (@BFMTV) February 8, 2023

В аэропорту украинского президента встретил министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, добавляет BMF TV.

Это первый раз, когда Зеленский находится во Франции с начала полномасштабной войны в Украине.

* EN DIRECT

Le ministre des Armées Sébastien Lecornu accueille Volodymyr Zelensky sur le tarmac de l'aéroport d'Orlyhttps://t.co/feENGxswoM pic.twitter.com/pR5QpH2QJ0 — BFMTV (@BFMTV) February 8, 2023

BMF TV также опубликовал видео, как автомобиль с Зеленским отправился в Елисейский дворец.