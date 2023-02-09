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Зеленский во Франции: Чем раньше Украина сможет получить мощное дальнобойное оружие, тем быстрее закончится агрессия РФ

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Зеленский, Макрон и Шольц провели совместную пресс-конференцию
Зеленский, Макрон и Шольц провели совместную пресс-конференцию
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля на совместной пресс-конференции в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом призвал усилить военную помощь Украине, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Я рад бы сегодня здесь, чтобы усилить наше континентальное единство... Искренность формирует альянс, а благодарность цементирует его. Я хочу, чтобы вы помнили, что Франция и Германия были с Украиной эти месяцы и мы прошли много всего. Мы обеспечили прочное единство: наше и единство Европы. Мы укрепили континент, мы укрепили Украину", – сказал президент.

Он подчеркнул, что Макрон и Шольц проявили свое лидерство передав Украине легкие танками и ПВО Iris-T. Об этих шага Зеленский назвал историческими.

"У нас у всех очень мало времени. И это о неделях и месяцах, которые у нас впереди. Это об оружии, которое нужно для мира. Потому что нужно остановить войну, которую развязала Россия... Франция и Германия имеют потенциал game changers (тех, кто меняет игру, – "ГОРДОН") и именно так я вижу сегодня наши переговоры. Все очевидно: чем раньше Украина сможет получить мощное дальнобойное оружие, чем раньше наши пилоты смогут получить современные самолеты, чем крепче будет наша танковая коалиция, тем быстрее закончится агрессия России. И мы вернем Европе уверенный мир", – доабвил Зеленский.

Контекст:

8 февраля Зеленским совершил сразу два зарубежных визита. Первый – в Великобританию, где выступил в британском парламенте, призвав союзников к созданию коалиции по предоставлению Украине боевых самолетов, провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. 

Вечером того же дня украинский президент Украины прибыл во Францию на встречу с Макроном и Шольцом.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Германия, Украина, Франция, агрессия, Париж, Владимир Зеленский, Европа, война России против Украины, пресс-конференция, Эммануэль Макрон, визит, встреча, Олаф Шольц
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