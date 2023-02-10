"Меня не застрелят?" На пресс-конференции репортер захотела обнять Зеленского. Видео

Зеленский сам подошел к репортеру, которая захотела его обнять Скриншот: Sky News / Twitter

"Приветствую, господин президент. Я бы вас хотела обнять и поблагодарить, но не могу", – обратилась к Зеленскому журналистка на украинском языке прежде, чем задать ему свой вопрос.

"Почему? Идите обнимите", – отреагировал Зеленский и сам направился к репортеру.

"Меня не застрелят?" – со смехом спросила она, пока украинский президент шел в ее сторону.

Обнявшись с журналисткой, Зеленский вернулся к трибуне, а репортер обратилась к Сунаку с вопросом о позиции Великобритании в отношении отправки военных самолетов в Украину и о санкциях против россиян в Лондоне.