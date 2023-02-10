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10 февраля, 2023
 
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"Меня не застрелят?" На пресс-конференции репортер захотела обнять Зеленского. Видео

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Зеленский сам подошел к репортеру, которая захотела его обнять
Зеленский сам подошел к репортеру, которая захотела его обнять
Скриншот: Sky News / Twitter

8 февраля во время совместной пресс-конференции в Дорсете с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком президент Украины Владимир Зеленский подошел к журналистке "BBC News Україна" Наталье Гончаровой, чтобы обняться в ответ на ее просьбу. Соответствующее видео опубликовано 8 февраля в Twitter британского канала Sky News.

"Приветствую, господин президент. Я бы вас хотела обнять и поблагодарить, но не могу", – обратилась к Зеленскому журналистка на украинском языке прежде, чем задать ему свой вопрос.

"Почему? Идите обнимите", – отреагировал Зеленский и сам направился к репортеру.

"Меня не застрелят?" – со смехом спросила она, пока украинский президент шел в ее сторону.

Обнявшись с журналисткой, Зеленский вернулся к трибуне, а репортер обратилась к Сунаку с вопросом о позиции Великобритании в отношении отправки военных самолетов в Украину и о санкциях против россиян в Лондоне.

Контекст:

Визит в Великобританию – вторая зарубежная поездка Зеленского за время полномасштабной войны. Первый визит с начала вторжения РФ он совершил в конце декабря 2022 года – в США. Возвращаясь из этой поездки, Зеленский встретился в Польше с президентом страны Анджеем Дудой.

В Великобритании Зеленский провел переговоры с Сунаком и выступил в британском парламенте. Выступая перед Палатой общин и Палатой лордов, он призвал предоставить Украине боевые самолеты.

Кроме того, Зеленский встретился с королем Великобритании Чарльзом III.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Великобритания, Лондон, Владимир Зеленский, журналисты, президент, Риши Сунак
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