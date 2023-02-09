Макрон: Украина может рассчитывать на Францию, Россия не может и не должна победить

"В течение года Украина, ее народ, ее вооруженные силы, ее президент с огромным мужеством противостояли войскам России. Преступление агрессии недопустимо ни при каких обстоятельствах, тем более, если оно совершено таким государством, как Россия. Поэтому мы стоим рядом с Украиной с твердой решимостью помогать ей до победы и восстановления ее законных прав", – сказал Макрон.
Президент Франции подчеркнул, что Украина может рассчитывать на Францию, ее европейских партнеров и ее союзников, чтобы выиграть войну.
"Россия не может и не должна победить", – заявил Макрон.
Он пообещал "продолжение работы" по доставке Украине средств обороны.
Также президент Франции отметил, что Украина "может рассчитывать" на Париж в вопросе "построения мира".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Во Францию на встречу с Макроном и Шольцом Зеленский прибыл вечером 8 февраля.
Ранее в тот же день Зеленский нанес визит в Великобританию, где выступил в британском парламенте, призвав союзников к созданию коалиции по предоставлению Украине боевых самолетов, провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
По состоянию на декабрь 2022 года, как сообщало издание CNews со ссылкой на данные Елисейского дворца, Франция выделила Украине €2,7 млрд помощи, из которой военной помощи – на €750 млн. Франция, в частности, предоставила Украине САУ Caesar, ЗРК Crotale, противотанковые ракетные комплексы, гаубицы TRF1, бронетранспортеры VAB, боеприпасы, снаряжение, отметил телеканал France 24.
30 января 2023 года Макрон допустил передачу Украине военных самолетов западными партнерами.