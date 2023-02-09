Макрон: Украина может рассчитывать на Францию, Россия не может и не должна победить

"В течение года Украина, ее народ, ее вооруженные силы, ее президент с огромным мужеством противостояли войскам России. Преступление агрессии недопустимо ни при каких обстоятельствах, тем более, если оно совершено таким государством, как Россия. Поэтому мы стоим рядом с Украиной с твердой решимостью помогать ей до победы и восстановления ее законных прав", – сказал Макрон.

Президент Франции подчеркнул, что Украина может рассчитывать на Францию, ее европейских партнеров и ее союзников, чтобы выиграть войну.

"Россия не может и не должна победить", – заявил Макрон.

Он пообещал "продолжение работы" по доставке Украине средств обороны.

Также президент Франции отметил, что Украина "может рассчитывать" на Париж в вопросе "построения мира".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Во Францию на встречу с Макроном и Шольцом Зеленский прибыл вечером 8 февраля.

Ранее в тот же день Зеленский нанес визит в Великобританию, где выступил в британском парламенте, призвав союзников к созданию коалиции по предоставлению Украине боевых самолетов, провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.