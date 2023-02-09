"Альтернативы нет". В Сенате Франции призвали Макрона предоставить Украине танки и авиацию

"Либо мы предоставляем Украине больше современного технологического вооружения, либо война превратится в окопную, где погибнет множество солдат. Мы должны учитывать, что Россия имеет преимущество в человеческом ресурсе, если война затянется на несколько лет. Поэтому мы просим президента Франции принять политически важное решение о поставках Украине наших танков Leclerc. Также, отныне стоит вопрос предоставления Украине авиации", – сказал он.

Французский сенатор подчеркнул, что "российская война, которая уже унесла сотни тысяч жизней, в том числе множество украинских мирных жителей, – продолжается".

"Мы, экологическая группа в французском Сенате, призываем к принятию этой резолюции об усилении поддержки Украины, чтобы не затягивать эту смертоносную войну. Украина должна быть восстановлена в границах 1991 года. Мы понимаем страх перед эскалацией этой войны, но, к сожалению, альтернативы нет: мы должны усилить нашу военную и финансовую поддержку Украине", – подчеркнул Гонтар.

Он назвал подход Генерального штаба ВСУ "разумным" и выразил уверенность, что есть возможность "обеспечить Украину авиацией исключительно для защиты собственной территории".

"Мы призываем наших партнеров по НАТО начать дискуссии в этом направлении", – заявил сенатор.

Война России против Украины. Главное (обновляется)