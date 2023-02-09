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ПОЛИТИКА

"Альтернативы нет". В Сенате Франции призвали Макрона предоставить Украине танки и авиацию

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Гонтар: Украина должна быть восстановлена в границах 1991 года
Гонтар: Украина должна быть восстановлена в границах 1991 года
Фото: Guillaume Gontard / Facebook

Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует принять решение о предоставлении Украине танков и самолетов для противостояния российской агрессии. Такое мнение выразил 8 февраля изданию Guildhall член Сената Франции, член комитета по обороне и международным отношениями Гийом Гонтар.

"Либо мы предоставляем Украине больше современного технологического вооружения, либо война превратится в окопную, где погибнет множество солдат. Мы должны учитывать, что Россия имеет преимущество в человеческом ресурсе, если война затянется на несколько лет. Поэтому мы просим президента Франции принять политически важное решение о поставках Украине наших танков Leclerc. Также, отныне стоит вопрос предоставления Украине авиации", – сказал он.

Французский сенатор подчеркнул, что "российская война, которая уже унесла сотни тысяч жизней, в том числе множество украинских мирных жителей, – продолжается".

"Мы, экологическая группа в французском Сенате, призываем к принятию этой резолюции об усилении поддержки Украины, чтобы не затягивать эту смертоносную войну. Украина должна быть восстановлена в границах 1991 года. Мы понимаем страх перед эскалацией этой войны, но, к сожалению, альтернативы нет: мы должны усилить нашу военную и финансовую поддержку Украине", – подчеркнул Гонтар.

Он назвал подход Генерального штаба ВСУ "разумным" и выразил уверенность, что есть возможность "обеспечить Украину авиацией исключительно для защиты собственной территории".

"Мы призываем наших партнеров по НАТО начать дискуссии в этом направлении", – заявил сенатор.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По состоянию на декабрь 2022 года, как сообщало издание CNews со ссылкой на данные Елисейского дворца, Франция выделила Украине €2,7 млрд помощи, из которой военной помощи – на 750 млн. Франция, в частности, предоставила Украине САУ Caesar, ЗРК Crotale, противотанковые ракетные комплексы, гаубицы TRF1, бронетранспортеры VAB, боеприпасы, снаряжение, отметил телеканал France 24

30 января 2023 президент Франции Эммануэль Макрон допустил передачу Украине военных самолетов западными партнерами.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Франция, война, авиация, танки, военная помощь, самолеты, война России против Украины, Эммануэль Макрон
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