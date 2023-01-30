Франция и Австралия договорились совместно производить 155-мм снаряды для Украины

"Совместно будет изготовлено несколько тысяч 155-мм снарядов", – заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню на совместной пресс-конференции со своим австралийским коллегой Ришаром Марлесом, а также главами МИД стран после встречи на уровне министров в Париже.

В рамках сделки обе страны разделят стоимость поставок боеприпасов от французского производителя Nexter, а Австралия предоставит порох, добавил Лекорню.

"У Австралии есть некоторые уникальные возможности и некоторые синергии, которые могут быть достигнуты за счет совместной работы Австралии и Франции в отношении поставок этих боеприпасов", — сказал Марлес.

Сделка по артиллерийскому оружию является небольшим, но символическим шагом двух стран после конфликта два года назад, когда бывший премьер-министр Австралии Скотт Моррисон разорвал контракт на покупку подводных лодок у Франции в пользу атомных подводных лодок из США и Великобритании, отмечает канал.