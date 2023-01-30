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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Франция и Австралия договорились совместно производить 155-мм снаряды для Украины

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Министр обороны Франции Себастьян Лекорню рассказал о договоренности с Австралией
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню рассказал о договоренности с Австралией
Фото: EPA

Франция и Австралия объявили о соглашении по поводу совместного производства 155-мм артиллерийских снарядов для потребностей Украины в защите от российской агрессии. Об этом сообщает 30 января телеканал France 24 со ссылкой на AFP.

"Совместно будет изготовлено несколько тысяч 155-мм снарядов", – заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню на совместной пресс-конференции со своим австралийским коллегой Ришаром Марлесом, а также главами МИД стран после встречи на уровне министров в Париже.

В рамках сделки обе страны разделят стоимость поставок боеприпасов от французского производителя Nexter, а Австралия предоставит порох, добавил Лекорню.

"У Австралии есть некоторые уникальные возможности и некоторые синергии, которые могут быть достигнуты за счет совместной работы Австралии и Франции в отношении поставок этих боеприпасов", — сказал Марлес. 

Сделка по артиллерийскому оружию является небольшим, но символическим шагом двух стран после конфликта два года назад, когда бывший премьер-министр Австралии Скотт Моррисон разорвал контракт на покупку подводных лодок у Франции в пользу атомных подводных лодок из США и Великобритании, отмечает канал.

Контекст:

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

После полномасштабного вторжения РФ западные страны поставляют Украине военную, финансовую, гуманитарную помощь. 

4 января президент Франции Эммануэль Макрон объявил о предоставлении Украине колесных танков AMX-10 RC и бронемашин Bastion (речь о первой поставке танков западного образца).

Пентагон запланировал в ближайшие два года шестикратное увеличение объемов производства 155-мм снарядов, которые сейчас в первую очередь необходимы Украине, писало издание The New York Times 25 января.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall заявил о планах значительно увеличить производство танковых и артиллерийских боеприпасов из-за роста спроса в Украине и странах Запада.

Теги: Франция, Австралия, военная помощь, боеприпасы, война России против Украины, Себастьян Лекорню
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