Франция и Австралия договорились совместно производить 155-мм снаряды для Украины

"Совместно будет изготовлено несколько тысяч 155-мм снарядов", – заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню на совместной пресс-конференции со своим австралийским коллегой Ришаром Марлесом, а также главами МИД стран после встречи на уровне министров в Париже.
В рамках сделки обе страны разделят стоимость поставок боеприпасов от французского производителя Nexter, а Австралия предоставит порох, добавил Лекорню.
"У Австралии есть некоторые уникальные возможности и некоторые синергии, которые могут быть достигнуты за счет совместной работы Австралии и Франции в отношении поставок этих боеприпасов", — сказал Марлес.
Сделка по артиллерийскому оружию является небольшим, но символическим шагом двух стран после конфликта два года назад, когда бывший премьер-министр Австралии Скотт Моррисон разорвал контракт на покупку подводных лодок у Франции в пользу атомных подводных лодок из США и Великобритании, отмечает канал.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
После полномасштабного вторжения РФ западные страны поставляют Украине военную, финансовую, гуманитарную помощь.
4 января президент Франции Эммануэль Макрон объявил о предоставлении Украине колесных танков AMX-10 RC и бронемашин Bastion (речь о первой поставке танков западного образца).
Пентагон запланировал в ближайшие два года шестикратное увеличение объемов производства 155-мм снарядов, которые сейчас в первую очередь необходимы Украине, писало издание The New York Times 25 января.
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall заявил о планах значительно увеличить производство танковых и артиллерийских боеприпасов из-за роста спроса в Украине и странах Запада.