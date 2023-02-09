Союзники по НАТО оказали Украине помощи на $120 млрд – Столтенберг

"Наше единство имеет большое значение. Президент Путин начал свою незаконную агрессивную войну почти год назад. С тех пор союзники по НАТО оказывают беспрецедентную поддержку Украине. Около $120 млрд военной, гуманитарной и финансовой помощи", – отметил он.

Столтенберг подчеркнул, что как крупнейший союзник США играют незаменимую роль в поддержке Украины, европейские союзники по НАТО и Канада также активизировались.

"Они дают более половины общей помощи, в том числе танки, современные системы ПВО и другую военную технику. Европейцы также приняли почти 5 млн. беженцев из Украины", – сказал он.