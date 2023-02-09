Союзники по НАТО оказали Украине помощи на $120 млрд – Столтенберг

"Наше единство имеет большое значение. Президент Путин начал свою незаконную агрессивную войну почти год назад. С тех пор союзники по НАТО оказывают беспрецедентную поддержку Украине. Около $120 млрд военной, гуманитарной и финансовой помощи", – отметил он.
Столтенберг подчеркнул, что как крупнейший союзник США играют незаменимую роль в поддержке Украины, европейские союзники по НАТО и Канада также активизировались.
"Они дают более половины общей помощи, в том числе танки, современные системы ПВО и другую военную технику. Европейцы также приняли почти 5 млн. беженцев из Украины", – сказал он.
24 февраля 2022 года Россия начала вторжение в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
После вторжения России страны Запада увеличили Украине военную помощь. Для координации ее предоставления была создана контактная группа "Рамштайн", в которую входит около 50 стран. Украина получает от союзников бронетехнику, артиллерийские системы, реактивные системы залпового огня, средства противовоздушной обороны, вертолеты, беспилотники, боеприпасы и другое.
В январе западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии – Challenger 2, Leopard 2 и Abrams. На первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщили 31 января в МИД Украины.
Украинские власти призывают западные страны передать Украине современные истребители и дальнобойные ракеты. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".