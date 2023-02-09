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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Союзники по НАТО оказали Украине помощи на $120 млрд – Столтенберг

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Столтенберг озвучил сумму помощи Украине от стран НАТО
Столтенберг озвучил сумму помощи Украине от стран НАТО
Фото: EPA

Страны НАТО дали Украине более половины всей иностранной помощи в войне, которую развязала Россия. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном 8 февраля, сообщает пресс-служба НАТО.

"Наше единство имеет большое значение. Президент Путин начал свою незаконную агрессивную войну почти год назад. С тех пор союзники по НАТО оказывают беспрецедентную поддержку Украине. Около $120 млрд военной, гуманитарной и финансовой помощи", – отметил он. 

Столтенберг подчеркнул, что как крупнейший союзник США играют незаменимую роль в поддержке Украины, европейские союзники по НАТО и Канада также активизировались.

"Они дают более половины общей помощи, в том числе танки, современные системы ПВО и другую военную технику. Европейцы также приняли почти 5 млн. беженцев из Украины", – сказал он.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия начала вторжение в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

После вторжения России страны Запада увеличили Украине военную помощь. Для координации ее предоставления была создана контактная группа "Рамштайн", в которую входит около 50 стран. Украина получает от союзников бронетехнику, артиллерийские системы, реактивные системы залпового огня, средства противовоздушной обороны, вертолеты, беспилотники, боеприпасы и другое.

В январе западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии – Challenger 2Leopard 2 и AbramsНа первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщили 31 января в МИД Украины.

Украинские власти призывают западные страны передать Украине современные истребители и дальнобойные ракеты. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Теги: Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, военная помощь, помощь, война России против Украины
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