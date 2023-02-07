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Шустер: "Все, хватит, мы прекращаем помощь. До свидания" – не могу представить, что кто-то из лидеров Запада может сказать такое Зеленскому

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Шустер считает, что лидеры Запада не будут подталкивать Украину к переговорам с РФ
Шустер считает, что лидеры Запада не будут подталкивать Украину к переговорам с РФ
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман журналист и телеведущий Савик Шустер выразил мнение, что коллективный Запад не поддастся на угрозы президента России Владимира Путина и не начнет склонять Украину к переговорам по поводу войны.

По словам Шустера, он не может представить, что Запад начнет толкать Украину на переговоры с Россией после угроз Москвы применить ядерное оружие.

"Это реально демонстрация такой слабости, такого страха, что я даже не могу представить, что реально, не знаю, [канцлер Германии Олаф] Шольц или [президент Франции Эммануэль] Макрон ([президент США Джо] Байден – никогда) может позвонить [президенту Украины Владимиру] Зеленскому и сказать: "Все, хватит. Мы прекращаем тебе помощь, до свидания, ты принимай условия", – сказал телеведущий.

Он считает, что такое мог бы сделать бывший президент США Дональд Трамп, но не "сегодняшние лидеры".

Шустер отметил, что в публичном пространстве такое развитие событий действительно обсуждается на Западе и есть "влиятельные люди", которые рассматривают в том числе сценарий, по которому "надо идти немедленно за стол переговоров".

"Я считаю, что это позиция никчемная, позиция лузера, позиция труса, позиция человека, который вообще не знает историю Европы. Но эта дискуссия есть", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В 2022 году, спустя месяцы после полномасштабного вторжения, Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ Зеленский заявил, что в Украине "готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом" в Москве.

10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ об окончании войны. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Об условиях, входящих в украинскую формулу мира, Зеленский говорил на заседании Генассамблеи ООН 22 сентября и на саммите G20 15 ноября. Поначалу в ней было пять пунктов, затем стало 10.

16 ноября украинский президент сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".

25 декабря Путин в очередной раз заявил, что Россия готова к переговорам, возложив вину и за отказ от переговоров, и за развязывание войны на Украину и Запад. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк посоветовал ему "вернуться к реальности".

1 февраля 2023 года спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия "готова к переговорам" по прекращению войны "без предварительных условий".

видео

Видео: Алеся Бацман / YouTube
Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Савик Шустер, ядерное оружие, Джо Байден, война, переговоры, военная помощь, помощь, ультиматум, Дональд Трамп, война России против Украины, Эммануэль Макрон, телеведущий, Олаф Шольц
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