Шустер: "Все, хватит, мы прекращаем помощь. До свидания" – не могу представить, что кто-то из лидеров Запада может сказать такое Зеленскому

Шустер считает, что лидеры Запада не будут подталкивать Украину к переговорам с РФ Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

По словам Шустера, он не может представить, что Запад начнет толкать Украину на переговоры с Россией после угроз Москвы применить ядерное оружие.

"Это реально демонстрация такой слабости, такого страха, что я даже не могу представить, что реально, не знаю, [канцлер Германии Олаф] Шольц или [президент Франции Эммануэль] Макрон ([президент США Джо] Байден – никогда) может позвонить [президенту Украины Владимиру] Зеленскому и сказать: "Все, хватит. Мы прекращаем тебе помощь, до свидания, ты принимай условия", – сказал телеведущий.

Он считает, что такое мог бы сделать бывший президент США Дональд Трамп, но не "сегодняшние лидеры".

Шустер отметил, что в публичном пространстве такое развитие событий действительно обсуждается на Западе и есть "влиятельные люди", которые рассматривают в том числе сценарий, по которому "надо идти немедленно за стол переговоров".

"Я считаю, что это позиция никчемная, позиция лузера, позиция труса, позиция человека, который вообще не знает историю Европы. Но эта дискуссия есть", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)