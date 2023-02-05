Шустер: Факт борьбы с коррупцией – это хорошо. Почему только после того, как начала шуметь Америка?

"Сейчас вдруг взбудоражилась Америка, когда увидели публикацию в "Зеркале недели" (или до этого даже) о том, что происходит с поставками продовольствия в армию, как воруются огромные суммы на просто на солдатах, на рядовых. Помощь поступает не только, но в основном от американского налогоплательщика. И мы понимаем, что в Соединенных Штатах налогоплательщик – это вторая, наверное, только после Иисуса Христа, самая важная фигура, которая только может быть. Я считаю, что это положило начало этому бурному антикоррупционному действию. Почти показушная штука", – отметил Шустер.

Бацман уточнила, что США уже создали целую структуру для контроля американской финансовой и военной помощи, поступающей в Украину.

"Я так понимаю, в стурктуре представители 17 разных ведомств. Более того, они еще и горячую линию открыли, куда любой желающий, кто имеет факты коррупции, может позвонить и об этом рассказать", – сообщила Бацман.

"Факт борьбы с коррупцией – это же хорошо. Но с другой стороны, почему только после того, как начала шуметь Америка? Особенно шумно стало после ноябрьских выборов, когда в конгрессе, в нижней палате парламента США сформировалось большинство республиканцев. Почему так совпало? Это удивительно. Потому что, да, будет гораздо больше внимания на каждый доллар, который приходит из Соединенных Штатов в Украину. Это точно. То есть, хорошо что началось, плохо, что началось потому, что был такой внешний стимул", – сказал журналист.

Шустер выразил мнение, что точно так интенсивно, как сейчас идет процесс разоблачения коррупционеров, должен идти процесс разоблачения предателей в высших органах власти.

"Почему мы не можем знать реально всю правду о тех предательствах, которые могли быть совершены. И они будут совершены, если никто не будет рассказывать про предательство. С предателями мы будем разбираться после войны... Вот этого я не понимаю. Этот процесс тоже скоро пойдет и мы уже видим как СБУ то там, то здесь задерживает именно предателей, разоблачает русских агентов, тех, кто работал на Россию. Что-то мне подсказывает, что в ближайшее время и более высокие имена зазвучат. Тех, кто продолжает в момент широкомасштабной войны работать на русских, на врага", – подчеркнул Шустер.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube