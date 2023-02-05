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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер: Украине противостоит большая страна с большими ресурсами. Даже если их вооружить рогатками и 25 миллионов придут, это будет проблема

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Шустер: Россияне тоже учатся воевать
Шустер: Россияне тоже учатся воевать
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Россияне не собираются уходить из Украины, с ними будет сложно воевать, потому что на кону стоит судьба российской власти. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил журналист и телеведущий Савик Шустер.

"Я считаю, что ситуация очень серьезная. Мне кажется, что украинские средства массовой информации немножко занимаются шапказакидательством. Недооценить противника – это очень опасно. Обсуждают, когда будет украинское наступление, когда мы освободим Крым, когда выйдем на границы 1991 года... Это неправильное направление дискуссии и информирования населения. Проблема в том, что Украине противостоит страна гораздо больше и с большими ресурсами, с большим населением", – подчеркнул Шустер.

По его мнению, даже плохо оснащенная российская армия представляет угрозу для Украины. 

"Даже если вооружить рогатками и эти 25 миллионов придут в Украину, то это будет проблема. Даже если страна производит снаряды и танки образца Второй мировой войны, но у нее много народа, и им этого народа не жалко вообще... Мы видим это и в Соледаре, и под Бахмутом. Все же надо понимать, что россияне тоже учатся воевать, они тоже свои ошибки анализируют", – обратил внимние Шустер.

Он не видит признаков того, что Россия готова остановить агрессию против Украины.

"Их много, они пришли и не собираются уходить. С ними будет очень сложно воевать, потому что на кону судьба этой российской власти. Они будут воевать до конца. И пока мы не видим признаков сопротивления в России. Мы видим, что мобилизация прошла достаточно гладко для них, достаточно хорошо. Россия ослаблена, несомненно, интеллектуально, но я относился бы относился к России очень и очень серьезно, имея в виду, что они ведут войну против Украины настоящую", – сказал Шустер.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

1 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.

Представитель восточной группировки войск полковник Сергей Череватый 2 февраля заявил, что есть большие сомнения, что оккупанты смогут продвинуться в Донецкой и Луганской областях, чтобы выполнить приказ Путина до марта.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Крым, Украина, Савик Шустер, армия, война, мобилизация, агрессия, Алеся Бацман, российская агрессия, война России против Украины, интервью, россияне
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