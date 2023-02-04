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Шустер: В Израиле реально сейчас демократия под угрозой

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Шустер: Израиль открыл глаза. Я думаю, в основном благодаря Ирану
Шустер: Израиль открыл глаза. Я думаю, в основном благодаря Ирану
Фото: Шустер online / Facebook

Ультраправое правительство Израиля во главе с Беньямином Нетаньяху представляет большую угроза для израильской демократии. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил журналист и телеведущий Савик Шустер.

Бацман обратила внимание, что на прошедшей неделе премьер-министр Израиля Нетаньяху сказал, что может рассмотреть расширение военной помощи Украине, и поинтересовалась, может ли быть передан "Железный купол".

"Я не знаю, насколько эффективен будет "Железный купол" в Украине. Я нескольких экспертов читал военных, реально военных людей, которые знают об этой системе. Но Украина – это не Израиль и не Саудовской Аравия. Украина все же немножко побольше. Это самая большая страна в Европе, поэтому я не знаю, как мог бы сработать "Железный купол". Это хорошо, что Израиль это делает. Хорошо. Нетаньяху правильно сказал. Если подходит эта система Украине, если реально может защитить гражданское население эффективно, то, конечно, это было бы хорошее приобретение для Украины", – подчеркнул Шустер.

Он поделился, что его беспокоит состояние демократии в Израиле.

"Я очень встревожен ситуацией в Израиле. Там реально сейчас демократия под угрозой. Если вы возьмете израильские газеты либеральной направленности, там постоянно идет разговор о сохранении демократии. Потому что вот это ультраправое правительство, которое сейчас во главе с Нетаньяху – это в общем-то большая угроза для израильской демократии в общем", – сообщил Шустер.

При этом, по его словам, Израиль изменил свое отношение к событиям в Украине. 

"То, что Израиль становится чувствительным, и понимает что интересы Израиля на украинской стороне. Израиль открыл глаза. Я думаю, в основном благодаря Ирану. Иран сейчас играет очень разрушительную роль, поэтому Израиль, наконец, понял, что все же в Украине решается очень многое", – отметил Шустер.

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Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, Израиль передает Украине гуманитарную помощь, а также медицинское оборудование и обмундирование для спасателей, но отказывается предоставлять вооружение, в том числе системы противовоздушной обороны.

Украинские власти неоднократно обращались к Израилю за помощью, но получали отказ. "Мои разговоры с руководством Израиля ничем не помогли Украине", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в сентябре

В январе 2023 года посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что Израиль остается единственной демократической страной, которая с начала лета ни разу не выразила соболезнования по поводу обстрелов украинской гражданской инфраструктуры и массовой гибели украинских граждан.

2 февраля издание Тimes of Israel со ссылкой на источник сообщила, что Нетаньяху на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже выразил готовность отправить в Киев "военное оборудование". Однако на брифинге глава правительства Израиля не стал отвечать на вопрос об Украине.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Израиль, Савик Шустер, война, Биньямин Нетаньяху, вооружение, Алеся Бацман, Железный купол, война России против Украины, интервью
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