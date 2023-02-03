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Нетаньяху обещал Макрону "военное оборудование" для Украины" – СМИ

Премьер Израиля встретился в Париже с президентом Франции
Премьер Израиля встретился в Париже с президентом Франции 
Фото: ЕРА

Израиль готов к военной помощи Украине против агрессии России, но в той степени, которая не спровоцирует Москву. Об этом премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху заявил 2 февраля на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, пишет израильское издание Тimes of Israel со ссылкой на источник, знакомый с содержанием разговора политиков.

По его словам, Нетаньяху выразил готовность отправить в Киев "военное оборудование". При этом он подчеркнул, что не может зайти слишком далеко, чтоб не спровоцировать Россию.

Позже на брифинге, глава правительства Израиля не стал отвечать на вопрос об Украине, заявив, что уже объяснил Макрону свою политику на этот счет.

"Он хорошо разбирается в этом вопросе", – сказал Нетаньяху

Также он не стал говорить о предстоящей поездке министра иностранных дел Эли Коэна в Киев.

Упомянув о своем возможном участии в мирных переговорах между Россией и Украиной в качестве посредника, он сказал Макрону, что "еще слишком рано думать о посредничестве". Как и в интервью CNN 1 февраля, израильский премьер отметил, что не будет настаивать на своем участии, пока Киев, Москва, а также Вашингтон не попросят его об этом.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, Израиль передает Украине гуманитарную помощь, а также медицинское оборудование и обмундирование для спасателей, но отказывается предоставлять вооружение, в том числе системы противовоздушной обороны.

Украинские власти неоднократно обращались к Израилю за помощью, но получали отказ. "Мои разговоры с руководством Израиля ничем не помогли Украине. Российские разговоры с руководством Израиля, я уверен, полностью влияют на их действия", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в сентябре

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский сказал, что Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную.

В январе 2023 года посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что Израиль остается единственной демократической страной, которая с начала лета ни разу не выразила соболезнования по поводу обстрелов украинской гражданской инфраструктуры и массовой гибели украинских граждан.

27 января израильский посол в Германии Рон Просор заявил в интервью изданиям Funke Mediengruppe, что Израиль поддерживает Украину в борьбе против российской агрессии намного больше, чем это известно общественности.

Теги: Россия, Израиль, Франция, Биньямин Нетаньяху, военная техника, военная помощь, Париж, российская агрессия, война России против Украины, Эммануэль Макрон
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