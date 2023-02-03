Нетаньяху обещал Макрону "военное оборудование" для Украины" – СМИ

По его словам, Нетаньяху выразил готовность отправить в Киев "военное оборудование". При этом он подчеркнул, что не может зайти слишком далеко, чтоб не спровоцировать Россию.

Позже на брифинге, глава правительства Израиля не стал отвечать на вопрос об Украине, заявив, что уже объяснил Макрону свою политику на этот счет.

"Он хорошо разбирается в этом вопросе", – сказал Нетаньяху

Также он не стал говорить о предстоящей поездке министра иностранных дел Эли Коэна в Киев.

Упомянув о своем возможном участии в мирных переговорах между Россией и Украиной в качестве посредника, он сказал Макрону, что "еще слишком рано думать о посредничестве". Как и в интервью CNN 1 февраля, израильский премьер отметил, что не будет настаивать на своем участии, пока Киев, Москва, а также Вашингтон не попросят его об этом.