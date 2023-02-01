Нетаньяху изучает возможность военной помощи Израиля Украине

Американский журналист спросил Нетаньяху, готов ли Израиль помочь Украине в военном плане.

"Я, конечно, изучаю этот вопрос", – цитирует ответ политика The Jerusalem Post.

Нетаньяху добавил, что США недавно забрали 250 тыс. боеприпасов, которые хранились в Израиле, и передали их Украине.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, Израиль передает Украине гуманитарную помощь, а также медицинское оборудование и обмундирование для спасателей, но отказывается предоставлять вооружение, в том числе системы противовоздушной обороны.

Украинские власти неоднократно обращались к Израилю за помощью, но получали отказ. "Мои разговоры с руководством Израиля ничем не помогли Украине. Российские разговоры с руководством Израиля, я уверен, полностью влияют на их действия", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в сентябре.

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский сказал, что Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную.

В январе 2023 года посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что Израиль остается единственной демократической страной, которая с начала лета ни разу не выразила соболезнования по поводу обстрелов украинской гражданской инфраструктуры и массовой гибели украинских граждан.

27 января израильский посол в Германии Рон Просор заявил в интервью изданиям Funke Mediengruppe, что Израиль поддерживает Украину в борьбе против российской агрессии намного больше, чем это известно общественности.