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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные за сутки используют годовой заказ артснарядов небольшой страны Европы – СМИ

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ВСУ для сдерживания возможного нового наступления РФ на юге и востоке Украины в первую очередь задействуют артиллерию 155-мм калибра, заявили в Минобороны
ВСУ для сдерживания возможного нового наступления РФ на юге и востоке Украины в первую очередь задействуют артиллерию 155-мм калибра, заявили в Минобороны
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (иллюстративное)

Украина ежедневно использует около 5–6 тыс. артснарядов, что равно годовому заказу небольшой европейской страны в мирное время.

Об этом заявил гендиректор норвежской компании – производителя оружия Nammo Мортена Брандцега, его цитирует Financial Times 7 февраля.

СМИ отмечает, что резкий переход на военные рельсы создает кризис цепочек поставок в Европе, так как производители оборонной продукции пытаются нарастить производство для пополнения национальных запасов, а также для поддержки поставок в Украину.

По словам Брандцега, спрос на некоторые компоненты настолько высок, что время их поставки увеличилось с месяцев до лет.

Это привело в том числе к борьбе за источники материалов, указывает Financial Times.

Контекст:

Военную помощь Украине в связи с войной, которую против страны 24 февраля 2022 года развязала Россия, предоставляет ряд стран.

Так, правительство Великобритании сообщило, что в 2023 году поставит Украине сотни тысяч снарядов на $300 млн.  

На фоне военной помощи Украине утроить производство 155-мм артснарядов собираются США.

Кроме того, наладил производство боеприпасов калибра 122 и 152 мм, а также мин калибра 120 мм "Укроборонпром".

ВСУ для сдерживания возможного нового наступления российских оккупантов на юге и востоке Украины в первую очередь задействуют артиллерию 155-мм калибра, заявил 3 февраля глава Минобороны Алексей Резников. "Поэтому мы сегодня говорим, что приоритетом на поле боя остаются 155-мм артиллерия и снаряды к ней", – отметил он.

Теги: Россия, Украина, оружие, военная помощь, боеприпасы, артиллерия, ВСУ, война России против Украины
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