Украинские военные за сутки используют годовой заказ артснарядов небольшой страны Европы – СМИ

Об этом заявил гендиректор норвежской компании – производителя оружия Nammo Мортена Брандцега, его цитирует Financial Times 7 февраля.
СМИ отмечает, что резкий переход на военные рельсы создает кризис цепочек поставок в Европе, так как производители оборонной продукции пытаются нарастить производство для пополнения национальных запасов, а также для поддержки поставок в Украину.
По словам Брандцега, спрос на некоторые компоненты настолько высок, что время их поставки увеличилось с месяцев до лет.
Это привело в том числе к борьбе за источники материалов, указывает Financial Times.
Военную помощь Украине в связи с войной, которую против страны 24 февраля 2022 года развязала Россия, предоставляет ряд стран.
Так, правительство Великобритании сообщило, что в 2023 году поставит Украине сотни тысяч снарядов на $300 млн.
На фоне военной помощи Украине утроить производство 155-мм артснарядов собираются США.
Кроме того, наладил производство боеприпасов калибра 122 и 152 мм, а также мин калибра 120 мм "Укроборонпром".
ВСУ для сдерживания возможного нового наступления российских оккупантов на юге и востоке Украины в первую очередь задействуют артиллерию 155-мм калибра, заявил 3 февраля глава Минобороны Алексей Резников. "Поэтому мы сегодня говорим, что приоритетом на поле боя остаются 155-мм артиллерия и снаряды к ней", – отметил он.