Украинские военные за сутки используют годовой заказ артснарядов небольшой страны Европы – СМИ

ВСУ для сдерживания возможного нового наступления РФ на юге и востоке Украины в первую очередь задействуют артиллерию 155-мм калибра, заявили в Минобороны Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (иллюстративное)

Об этом заявил гендиректор норвежской компании – производителя оружия Nammo Мортена Брандцега, его цитирует Financial Times 7 февраля.

СМИ отмечает, что резкий переход на военные рельсы создает кризис цепочек поставок в Европе, так как производители оборонной продукции пытаются нарастить производство для пополнения национальных запасов, а также для поддержки поставок в Украину.

По словам Брандцега, спрос на некоторые компоненты настолько высок, что время их поставки увеличилось с месяцев до лет.

Это привело в том числе к борьбе за источники материалов, указывает Financial Times.