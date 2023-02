Украинские военные за сутки используют годовой заказ артснарядов небольшой страны Европы – СМИ

ВСУ для сдерживания возможного нового наступления РФ на юге и востоке Украины в первую очередь задействуют артиллерию 155-мм калибра, заявили в Минобороны

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (иллюстративное)