Резников: Приоритетом на поле боя остается 155-мм артиллерия. Обсуждаем с партнерами средства поражения дальностью 150 км

Об этом 3 февраля в Киеве на совместной пресс-конференции с главой минобороны Польши Мариушем Блащаком заявил министр обороны Украины Алексей Резников, его цитирует пресс-центр оборонного ведомства в Telegram.
"Поэтому мы сегодня говорим, что приоритетом на поле боя остаются 155-мм артиллерия и снаряды к ней", – отметил Резников.
По словам министра, Украина также ведет переговоры с партнерами по получению дальнобойных (от 150 км) средств поражения.
"Они боятся [РСЗО] HIMARS, поэтому все свои важные склады с топливом, амуницией, командные пункты вынесли за 120 км от линии фронта. Поэтому мы обсуждаем с партнерами средства поражения дальностью 150 км, – подчеркнул Резников. – Тогда мы сможем у места концентрации врага наносить поражение и не дать пойти им в это наступление легкой прогулкой".
Резников заявил в интервью 1 февраля, что Россия может начать новое наступление на Донбассе и на юге Украины. В связи с этим министр призвал партнеров из стран НАТО усилить помощь Украине.
2 февраля Резников пообещал, что в случае передачи дальнобойных ракет западными союзниками Украина не будет бить ими по территории России.
3 февраля Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине в размере $2,175 млрд, он среди прочего включает дальнобойные ракеты GLSDB (150 км), которые можно запускать из уже имеющихся в Украине ракетных систем MLRS-M270 и HIMARS.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в декабре 2022 года предположил, что эскалация боевых действий может произойти в феврале.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".
"Весна – лучший период для возобновления наступления для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы его начать, и мы, конечно, должны быть готовы к началу", – сказал Резников в интервью, опубликованном 13 января.
27 января Bloomberg со ссылкой на источники среди российских чиновников в Кремле сообщило, что Путин планирует новое наступление в Украине и готовится к многолетней войне.