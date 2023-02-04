Резников: Приоритетом на поле боя остается 155-мм артиллерия. Обсуждаем с партнерами средства поражения дальностью 150 км

Об этом 3 февраля в Киеве на совместной пресс-конференции с главой минобороны Польши Мариушем Блащаком заявил министр обороны Украины Алексей Резников, его цитирует пресс-центр оборонного ведомства в Telegram.

"Поэтому мы сегодня говорим, что приоритетом на поле боя остаются 155-мм артиллерия и снаряды к ней", – отметил Резников.

По словам министра, Украина также ведет переговоры с партнерами по получению дальнобойных (от 150 км) средств поражения.

"Они боятся [РСЗО] HIMARS, поэтому все свои важные склады с топливом, амуницией, командные пункты вынесли за 120 км от линии фронта. Поэтому мы обсуждаем с партнерами средства поражения дальностью 150 км, – подчеркнул Резников. – Тогда мы сможем у места концентрации врага наносить поражение и не дать пойти им в это наступление легкой прогулкой".

Резников заявил в интервью 1 февраля, что Россия может начать новое наступление на Донбассе и на юге Украины. В связи с этим министр призвал партнеров из стран НАТО усилить помощь Украине.

2 февраля Резников пообещал, что в случае передачи дальнобойных ракет западными союзниками Украина не будет бить ими по территории России.

3 февраля Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине в размере $2,175 млрд, он среди прочего включает дальнобойные ракеты GLSDB (150 км), которые можно запускать из уже имеющихся в Украине ракетных систем MLRS-M270 и HIMARS.