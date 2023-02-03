Резников пообещал, что Украина не будет бить дальнобойными ракетами по территории Россиии

По его словам, украинская армия нуждается в артиллерии дальнего действия, чтобы ослабить оборону российских оккупантов и победить.
"Успех Украины на поле боя – это ваш успех тоже. Мы ожидаем, что этот год принесет новые возможности… Чтобы победить, нам нужно перехватить стратегическую инициативу", – сказал Резников.
Он призвал партнеров обеспечить работу противовоздушной обороны как можно скорее и заявил, что системы Patriot и SAMP/T нужны Вооруженным силам Украины одновременно с поставкой новых IRIS-T и NASAMS.
"Если бы у нас была возможность нанести удар на расстоянии 300 км, российская армия не смогла бы обеспечивать оборону и была вынуждена проиграть. Украина готова предоставлять любые гарантии, что ваше оружие не будет вовлечено в атаки на российскую территорию. У нас есть достаточно целей на временно оккупированной территории Украины, и мы готовы координировать цели с нашими партнерами", – пообещал он.
20 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты.
Украина должна получить дальнобойные ракеты, чтобы у России не было чувства безнаказанности, заявил 28 января Зеленский.
О том, что Украина уже ведет переговоры с западными партнерами о передаче ракет повышенной дальности и штурмовой авиации, 1 февраля в Twitter написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
За несколько часов до этого Reuters со ссылкой на двух информированных американских чиновников сообщило, что США готовят новый пакет помощи Украине на сумму более чем $1,725 млрд, включающий дальнобойное оружие.