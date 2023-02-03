Резников пообещал, что Украина не будет бить дальнобойными ракетами по территории Россиии

По его словам, украинская армия нуждается в артиллерии дальнего действия, чтобы ослабить оборону российских оккупантов и победить.

"Успех Украины на поле боя – это ваш успех тоже. Мы ожидаем, что этот год принесет новые возможности… Чтобы победить, нам нужно перехватить стратегическую инициативу", – сказал Резников.

Он призвал партнеров обеспечить работу противовоздушной обороны как можно скорее и заявил, что системы Patriot и SAMP/T нужны Вооруженным силам Украины одновременно с поставкой новых IRIS-T и NASAMS.

"Если бы у нас была возможность нанести удар на расстоянии 300 км, российская армия не смогла бы обеспечивать оборону и была вынуждена проиграть. Украина готова предоставлять любые гарантии, что ваше оружие не будет вовлечено в атаки на российскую территорию. У нас есть достаточно целей на временно оккупированной территории Украины, и мы готовы координировать цели с нашими партнерами", – пообещал он.