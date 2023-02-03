ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников пообещал, что Украина не будет бить дальнобойными ракетами по территории Россиии

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
У Украины достаточно целей на оккупированной Россией территории министр обороны
У Украины достаточно целей на оккупированной Россией территории – министр обороны
Фото: ЕРА

В случае передачи дальнобойных ракет западными союзниками Украина готова координировать с партнерами цели. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил 2 февраля на совместном заседании правительства Украины и Европейской комиссии, которое транслировалось в YouТube на канале Кабмина.

По его словам, украинская армия нуждается в артиллерии дальнего действия, чтобы ослабить оборону российских оккупантов и победить. 

"Успех Украины на поле боя – это ваш успех тоже. Мы ожидаем, что этот год принесет новые возможности… Чтобы победить, нам нужно перехватить стратегическую инициативу", – сказал Резников.

Он призвал партнеров обеспечить работу противовоздушной обороны как можно скорее и заявил, что системы Patriot и SAMP/T нужны Вооруженным силам Украины одновременно с поставкой новых IRIS-T и NASAMS.

"Если бы у нас была возможность нанести удар на расстоянии 300 км, российская армия не смогла бы обеспечивать оборону и была вынуждена проиграть. Украина готова предоставлять любые гарантии, что ваше оружие не будет вовлечено в атаки на российскую территорию. У нас есть достаточно целей на временно оккупированной территории Украины, и мы готовы координировать цели с нашими партнерами", – пообещал он.

Контекст:

20 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. 

Украина должна получить дальнобойные ракеты, чтобы у России не было чувства безнаказанности, заявил 28 января Зеленский.

О том, что Украина уже ведет переговоры с западными партнерами о передаче ракет повышенной дальности и штурмовой авиации, 1 февраля в Twitter написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. 

За несколько часов до этого Reuters со ссылкой на двух информированных американских чиновников сообщило, что США готовят новый пакет помощи Украине на сумму более чем $1,725 млрд, включающий дальнобойное оружие. 

Теги: Еврокомиссия, ПВО, Алексей Резников, ВСУ, война России против Украины, ракеты, ЗРК Patriot
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Команда украинского военной драмы "Мирный-21" режиссера Сеитаблаева презентовала официальный постер фильма. Фото
Команда украинского военной драмы "Мирный-21" режиссера Сеитаблаева презентовала официальный постер фильма. Фото
Галина ГРИШИНА
Бурмака спела с Линартовичем, который проходит реабилитацию в госпитале после ранения в Соледаре. Видео
Бурмака спела с Линартовичем, который проходит реабилитацию в госпитале после ранения в Соледаре. Видео
Галина ГРИШИНА
В спортивном костюме и облегающем комбинезоне. Лопес показала архивное видео накануне Супербоула 2023
В спортивном костюме и облегающем комбинезоне. Лопес показала архивное видео накануне Супербоула 2023
"Любим заниматься спортом". Цимбалюк рассказал, кто познакомил его с ресторатором Готочкиной и как начинался их роман
"Любим заниматься спортом". Цимбалюк рассказал, кто познакомил его с ресторатором Готочкиной и как начинался их роман
Галина ГРИШИНА
64-летняя Мадонна снялась в кружевном корсете, стоя на коленях
64-летняя Мадонна снялась в кружевном корсете, стоя на коленях
Бренд Paul Smith объявил об уходе из РФ после скандала
Бренд Paul Smith объявил об уходе из РФ после скандала
"Некоторые моменты – золотые". 25-летняя Кунаки снялась на траве, скрестив ноги
"Некоторые моменты – золотые". 25-летняя Кунаки снялась на траве, скрестив ноги
"Захотелось сделать красивые кадры". Квиткова снялась в купальнике в полный рост
"Захотелось сделать красивые кадры". Квиткова снялась в купальнике в полный рост
"Смотрите, какая я красивая". Мишина показала себя в весе +31 кг во время беременности. Фото
"Смотрите, какая я красивая". Мишина показала себя в весе +31 кг во время беременности. Фото
  "Ніколи не пробачимо, ніколи не забудемо". Loboda выпустила песню "По-українськи". Аудио
  "Ніколи не пробачимо, ніколи не забудемо". Loboda выпустила песню "По-українськи". Аудио
"Зашел на чаек". Как восемь лет назад начинался служебный роман Осадчей и Горбунова. Три самых ярких фото пары до свадьбы и пять после
"Зашел на чаек". Как восемь лет назад начинался служебный роман Осадчей и Горбунова. Три самых ярких фото пары до свадьбы и пять после
Галина ГРИШИНА
Салем: У меня "белый билет". Я мог уехать. Но я здесь
Салем: У меня "белый билет". Я мог уехать. Но я здесь
Галина ГРИШИНА
"Кое-что из архива". Тина Кароль показала, как выглядит в топе без белья
"Кое-что из архива". Тина Кароль показала, как выглядит в топе без белья
Галина ГРИШИНА
"Большой семейный склеп. Всегда живые цветы". Кондратюк показал могилу Кузьмы
"Большой семейный склеп. Всегда живые цветы". Кондратюк показал могилу Кузьмы
Галина ГРИШИНА
Постройневшая на 30 кг Зарицкая показала, как выглядит ее фигура со спины
Постройневшая на 30 кг Зарицкая показала, как выглядит ее фигура со спины
Галина ГРИШИНА
"Я делаю ставку на детей. Чтобы они "малышариков" не слушали". Tarabarova сообщила, что записывает альбом детских песен
"Я делаю ставку на детей. Чтобы они "малышариков" не слушали". Tarabarova сообщила, что записывает альбом детских песен
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Мать троих детей Грэм снялась без бюстгальтера (83235)
2
Квиткова снялась топлес на пляже (36097)
3
Зеленский рассказал о своей дочери-студентке (24884)
4
Dantes сфотографировался с сыном нового бойфренда Дорофеевой и признался в обмане (24093)
5
Дочь мэра Днепра Филатова показала, как отдыхает в киевских ресторанах (22996)
6
39-летний David Axelrod рассказал, как женился на Мозговой восемь лет назад (15339)
7
"У меня было все до войны". Зеленский высказался о своем возрасте и признался, что считает самым лучшим подарком для себя (14656)
8
"Кое-что из архива". Тина Кароль показала, как выглядит в топе без белья (14441)
 
 
 
 