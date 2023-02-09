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Зеленский в Брюсселе встретится со всеми лидерами стран Евросоюза, в ЕС этот визит назвали историческим – The Guardian

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По данным The Guardian, Зеленский призовет европейских лидеров ускорить поставки оружия Украине
По данным The Guardian, Зеленский призовет европейских лидеров ускорить поставки оружия Украине
Фото: EPA

Президент Владимир Зеленский в рамках визита в Брюссель встретится с лидерами всех 27 стран Евросоюза. Об этом 9 февраля сообщает The Guardian со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

По словам собеседника, Зеленский призовет европейских лидеров ускорить поставки оружия Украине и не создавать препятствия на пути страны к членству в ЕС.

Помимо этого, глава государства выступит перед Европарламентом. Ожидается, что там он также затронет тему вступления Украины в ЕС и необходимость ВСУ в военной технике.

"Мой президент ездит, чтобы получить результат", – сказал собеседник The Guardian.

Он подчеркнул, что европейским союзникам Украины стоит ускорить поставки вооружения, "потому что следующие два месяца будут критическими".

Инсайдеры The Guardian из ЕС уже назвали визит Зеленского в Брюссель историческим.

Контекст:

О том, что Зеленский посетит Брюссель, СМИ сообщали 6 февраляFinanсial Times писала, что украинский президент может выступить на специальной сессии Европейского парламента. В то же время источник Finanсial Times отмечал, что визит может и не состояться "из соображений безопасности". 

Сам Зеленский 3 февраля заявлял, что допускает возможный личный визит в Брюссель для "выражения благодарности за поддержку Украины". Об этом он сказал во время пресс-конференции после саммита Украина – ЕС. Видео конференции Офис президента опубликовал в YouTube. 

О том, что 9 февраля Зеленский примет участие в саммите ЕС в Брюсселе и выступит в Европарламенте, накануне сообщал журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, оружие, Европарламент, Брюссель, Владимир Зеленский, ВСУ, Европа, Евросоюз, членство, ЕС
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