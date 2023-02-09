Зеленский в Брюсселе встретится со всеми лидерами стран Евросоюза, в ЕС этот визит назвали историческим – The Guardian

По словам собеседника, Зеленский призовет европейских лидеров ускорить поставки оружия Украине и не создавать препятствия на пути страны к членству в ЕС.
Помимо этого, глава государства выступит перед Европарламентом. Ожидается, что там он также затронет тему вступления Украины в ЕС и необходимость ВСУ в военной технике.
"Мой президент ездит, чтобы получить результат", – сказал собеседник The Guardian.
Он подчеркнул, что европейским союзникам Украины стоит ускорить поставки вооружения, "потому что следующие два месяца будут критическими".
Инсайдеры The Guardian из ЕС уже назвали визит Зеленского в Брюссель историческим.
О том, что Зеленский посетит Брюссель, СМИ сообщали 6 февраля. Finanсial Times писала, что украинский президент может выступить на специальной сессии Европейского парламента. В то же время источник Finanсial Times отмечал, что визит может и не состояться "из соображений безопасности".
Сам Зеленский 3 февраля заявлял, что допускает возможный личный визит в Брюссель для "выражения благодарности за поддержку Украины". Об этом он сказал во время пресс-конференции после саммита Украина – ЕС. Видео конференции Офис президента опубликовал в YouTube.
О том, что 9 февраля Зеленский примет участие в саммите ЕС в Брюсселе и выступит в Европарламенте, накануне сообщал журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.