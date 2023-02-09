Зеленский в Брюсселе встретится со всеми лидерами стран Евросоюза, в ЕС этот визит назвали историческим – The Guardian

По словам собеседника, Зеленский призовет европейских лидеров ускорить поставки оружия Украине и не создавать препятствия на пути страны к членству в ЕС.

Помимо этого, глава государства выступит перед Европарламентом. Ожидается, что там он также затронет тему вступления Украины в ЕС и необходимость ВСУ в военной технике.

"Мой президент ездит, чтобы получить результат", – сказал собеседник The Guardian.

Он подчеркнул, что европейским союзникам Украины стоит ускорить поставки вооружения, "потому что следующие два месяца будут критическими".

Инсайдеры The Guardian из ЕС уже назвали визит Зеленского в Брюссель историческим.