Зеленский считает, что Макрон изменился в своем отношении к Украине и войне

"Я думаю, что он изменился. И что на этот раз он изменился по-настоящему. Ведь именно он открыл дверь танковым поставкам. Он также поддержал кандидатуру Украины в ЕС. Думаю, это был настоящий сигнал", – сказал Зеленский.

Это интервью было взято незадолго до визита президента Украины во Францию. Выступая вместе с Макроном на пресс-конференции, Зеленский поблагодарил его за лидерство в решении о передаче легких танков.

Макрон, в свою очередь, заявил, что Украина может рассчитывать на Францию, Россия не может и не должна победить в войне.