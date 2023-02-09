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Зеленский считает, что Макрон изменился в своем отношении к Украине и войне

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Зеленский встретился с Макроном 8 февраля в Париже
Зеленский встретился с Макроном 8 февраля в Париже
Фото: EPA

Президент Франции Эммануэль Макрон существенно изменил свою позицию по отношению к Украине с тех пор, как заявлял о необходимости "не унижать Россию". Об этом украинский президент Владимир Зеленский сказал в интервью, опубликованном изданием Le Figaro вечером 8 февраля.

"Я думаю, что он изменился. И что на этот раз он изменился по-настоящему. Ведь именно он открыл дверь танковым поставкам. Он также поддержал кандидатуру Украины в ЕС. Думаю, это был настоящий сигнал", – сказал Зеленский.

Это интервью было взято незадолго до визита президента Украины во Францию. Выступая вместе с Макроном на пресс-конференции, Зеленский поблагодарил его за лидерство в решении о передаче легких танков.

Макрон, в свою очередь, заявил, что Украина может рассчитывать на Францию, Россия не может и не должна победить в войне.

Контекст:

Ранее президент Франции подвергся резкой критике со стороны Украины за призывы "сохранить лицо" российскому президенту Путину или подумать о предоставлении РФ гарантий безопасности в обмен на мирные переговоры.

Однако уже 1 декабря 2022 года Макрон в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом заявил, что не будет призывать власти Украины к компромиссу с РФ на невыгодных для украинской стороны условиях.

4 января Зеленский провел телефонный разговор с Макроном. Президент Украины поблагодарил французского коллегу за решение передать Киеву легкие танки и бронетранспортеры Bastion. Ранее французские СМИ сообщали, что Франция передаст Украине тяжелые боевые бронированные машины AMX-10 RC, которые также называют колесными танками, и БМП Bastion. Это будет первая поставка танков западного производства в Вооруженные силы Украины.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Франция, политика, Владимир Зеленский, война России против Украины, Эммануэль Макрон
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