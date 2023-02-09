Зеленский считает, что Макрон изменился в своем отношении к Украине и войне

"Я думаю, что он изменился. И что на этот раз он изменился по-настоящему. Ведь именно он открыл дверь танковым поставкам. Он также поддержал кандидатуру Украины в ЕС. Думаю, это был настоящий сигнал", – сказал Зеленский.
Это интервью было взято незадолго до визита президента Украины во Францию. Выступая вместе с Макроном на пресс-конференции, Зеленский поблагодарил его за лидерство в решении о передаче легких танков.
Макрон, в свою очередь, заявил, что Украина может рассчитывать на Францию, Россия не может и не должна победить в войне.
Ранее президент Франции подвергся резкой критике со стороны Украины за призывы "сохранить лицо" российскому президенту Путину или подумать о предоставлении РФ гарантий безопасности в обмен на мирные переговоры.
Однако уже 1 декабря 2022 года Макрон в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом заявил, что не будет призывать власти Украины к компромиссу с РФ на невыгодных для украинской стороны условиях.
4 января Зеленский провел телефонный разговор с Макроном. Президент Украины поблагодарил французского коллегу за решение передать Киеву легкие танки и бронетранспортеры Bastion. Ранее французские СМИ сообщали, что Франция передаст Украине тяжелые боевые бронированные машины AMX-10 RC, которые также называют колесными танками, и БМП Bastion. Это будет первая поставка танков западного производства в Вооруженные силы Украины.