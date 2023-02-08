Макрон сегодня вечером, вероятно, встретится с Зеленским и Шольцем в Париже – СМИ

По информации собеседников канала в Елисейском дворце, вечером президент Франции Эммануэль Макрон намерен встретиться в Париже с Зеленским и канцлером Германии Олафом Шольцем.
Зеленский 8 февраля прибыл в Великобританию. Он прилетел в Лондон самолетом королевских ВВС, визит не анонсировался из соображений безопасности. В ходе поездки Зеленский выступил в британском парламенте, призвав союзников к созданию коалиции по предоставлению Украине боевых самолетов, провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Также планируется его встреча с королем Чарльзом III.
Кроме того, 9–10 февраля в Брюсселе пройдет специальное заседание Европейского совета, на которое Зеленский приглашен.
Визит в Великобританию – вторая зарубежная поездка Зеленского за время полномасштабной войны. Первую зарубежную поездку с начала вторжения РФ он совершил в конце декабря 2022 года – в США. Возвращаясь из этой поездки, Зеленский встретился в Польше с президентом страны Анджеем Дудой.