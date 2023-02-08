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Макрон сегодня вечером, вероятно, встретится с Зеленским и Шольцем в Париже – СМИ

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По данным СМИ, Макрон планирует сегодня встречу с Зеленским и Шольцем
По данным СМИ, Макрон планирует сегодня встречу с Зеленским и Шольцем
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский после визита в Лондон, вероятно, отправится в Париж. Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщил французский телеканал BFMTV.

По информации собеседников канала в Елисейском дворце, вечером президент Франции Эммануэль Макрон намерен встретиться в Париже с Зеленским и канцлером Германии Олафом Шольцем. 

Зеленский 8 февраля прибыл в Великобританию. Он прилетел в Лондон самолетом королевских ВВС, визит не анонсировался из соображений безопасности. В ходе поездки Зеленский выступил в британском парламенте, призвав союзников к созданию коалиции по предоставлению Украине боевых самолетов, провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Также планируется его встреча с королем Чарльзом III. 

Кроме того, 9–10 февраля в Брюсселе пройдет специальное заседание Европейского совета, на которое Зеленский приглашен 

Контекст:

Визит в Великобританию – вторая зарубежная поездка Зеленского за время полномасштабной войны. Первую зарубежную поездку с начала вторжения РФ он совершил в конце декабря 2022 года – в США. Возвращаясь из этой поездки, Зеленский встретился в Польше с президентом страны Анджеем Дудой.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Германия, Польша, Франция, Великобритания, Париж, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, визит, встреча, Риши Сунак, Олаф Шольц
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