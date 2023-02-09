Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона. Видео

"Дань уважения Украине и ее народу. Дань уважения вам, дорогой Владимир, за ваши храбрость и преданность", – написал Макрон.
Орден Почетного легиона – высшая награда во Франции, которую присуждает исключительно президент республики за военные или гражданские заслуги.
Hommage à l’Ukraine et à son peuple.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 9, 2023
Hommage à toi, cher Volodymyr, pour ton courage et ton engagement. pic.twitter.com/6sN2iVUWrl
Во Францию на встречу с Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем Зеленский прибыл вечером 8 февраля.
Ранее в тот же день Зеленский нанес визит в Великобританию, где выступил в британском парламенте, призвав союзников к созданию коалиции по предоставлению Украине боевых самолетов, провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и встретился с королем Великобритании Чарльзом III..