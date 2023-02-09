Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона. Видео

"Дань уважения Украине и ее народу. Дань уважения вам, дорогой Владимир, за ваши храбрость и преданность", – написал Макрон.

Орден Почетного легиона – высшая награда во Франции, которую присуждает исключительно президент республики за военные или гражданские заслуги.