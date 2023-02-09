ГОРДОН
 
 
МИР

Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Макрон вручил Зеленскому высший знак отличия Франции
Макрон вручил Зеленскому высший знак отличия Франции
Фото: EPA

Президент Франции Эммануэль Макрон наградил президента Украины Владимира Зеленского орденом Почетного легиона. Видео вручения награды французский лидер обнародовал 9 февраля в Twitter.

"Дань уважения Украине и ее народу. Дань уважения вам, дорогой Владимир, за ваши храбрость и преданность", – написал Макрон.

Орден Почетного легиона – высшая награда во Франции, которую присуждает исключительно президент республики за военные или гражданские заслуги.

Контекст:

Во Францию на встречу с Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем Зеленский прибыл вечером 8 февраля.

Ранее в тот же день Зеленский нанес визит в Великобританию, где выступил в британском парламенте, призвав союзников к созданию коалиции по предоставлению Украине боевых самолетов, провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и встретился с королем Великобритании Чарльзом III..

Теги: Украина, Франция, видео, политика, Владимир Зеленский, награды, Эммануэль Макрон, визит, награда, орден
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Зять Нины Матвиенко рассказал, как ему запрещено ее называть
Зять Нины Матвиенко рассказал, как ему запрещено ее называть
Галина ГРИШИНА
Кошмал перед камерой встала на мостик и рассказала, как на самом деле проявляется любовь к себе
Кошмал перед камерой встала на мостик и рассказала, как на самом деле проявляется любовь к себе
Галина ГРИШИНА
Шольц на брифинге в Елисейском дворце занял место президента Украины. Зеленский с Макроном отреагировали. Фото, видео
Шольц на брифинге в Елисейском дворце занял место президента Украины. Зеленский с Макроном отреагировали. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
37-летняя Саливанчук: Мишина и Денисенко начали забирать мои роли. Я уже вышла из того момента – быть любовницей в короткой юбке
37-летняя Саливанчук: Мишина и Денисенко начали забирать мои роли. Я уже вышла из того момента – быть любовницей в короткой юбке
Галина ГРИШИНА
"Не хочу быть идеальной". Бывшая жена мэра Киева Кличко показала, как выглядит с растрепанными волосами
"Не хочу быть идеальной". Бывшая жена мэра Киева Кличко показала, как выглядит с растрепанными волосами
Галина ГРИШИНА
"Меня не застрелят?" На пресс-конференции в Лондоне репортер захотела обнять Зеленского. Видео
"Меня не застрелят?" На пресс-конференции в Лондоне репортер захотела обнять Зеленского. Видео
Галина ГРИШИНА
Опубликован официальный плейлист для празднования коронации Чарльза III и его жены. В списке оказался трек осужденного за нападение рэпера
Опубликован официальный плейлист для празднования коронации Чарльза III и его жены. В списке оказался трек осужденного за нападение рэпера
Галина ГРИШИНА
Вместо "Русские танцовщицы" – "Танцовщицы в украинских костюмах". Музей Метрополитен в Нью-Йорке переименовал картину Дега
Вместо "Русские танцовщицы" – "Танцовщицы в украинских костюмах". Музей Метрополитен в Нью-Йорке переименовал картину Дега
Галина ГРИШИНА
"Якубович приготовил Путину сюрприз". Гордон показал комедийный ролик с ведущим "Поля чудес"
"Якубович приготовил Путину сюрприз". Гордон показал комедийный ролик с ведущим "Поля чудес"
Симфонический оркестр Львовской филармонии выступит в Карнеги-холле
Симфонический оркестр Львовской филармонии выступит в Карнеги-холле
Галина ГРИШИНА
В пальто с шарфом в руках. Дорофеева показала снимки из новой фотосессии
В пальто с шарфом в руках. Дорофеева показала снимки из новой фотосессии
Галина ГРИШИНА
"Пальчики поджимала в ботиночках, потому что не могли новые купить". Ефросинина рассказала, как относится к деньгам
"Пальчики поджимала в ботиночках, потому что не могли новые купить". Ефросинина рассказала, как относится к деньгам
Галина ГРИШИНА
Актриса Саливанчук, жена нардепа от "Слуги народа" Божкова, рассказала, что говорят депутаты в кулуарах Рады о войне
Актриса Саливанчук, жена нардепа от "Слуги народа" Божкова, рассказала, что говорят депутаты в кулуарах Рады о войне
Галина ГРИШИНА
Мирзоян ответил, как в украинском шоу-бизнесе отреагировали на исчезновение Винника
Мирзоян ответил, как в украинском шоу-бизнесе отреагировали на исчезновение Винника
Галина ГРИШИНА
"Неужели они думают, что там будет нормальная жизнь?" Саливанчук высказалась о дочери Ольги Сумской, которая живет и работает в РФ
"Неужели они думают, что там будет нормальная жизнь?" Саливанчук высказалась о дочери Ольги Сумской, которая живет и работает в РФ
Галина ГРИШИНА
В Москве отменили единственную пьесу, где играла Ахеджакова
В Москве отменили единственную пьесу, где играла Ахеджакова
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как выглядят Тина Кароль и ведущая Валентина Хамайко в одинаковых платьях за 2100 грн из новой коллекции певицы. Фото (86026)
2
"Владимир шутил чаще, а Елена умнее". Кравец рассказала, какими были отношения Зеленской с мужем до того, как он стал президентом (66718)
3
"Народные, заслуженные, простуженные, зачем вам это?" Мозговая обратилась к коллегам по шоу-бизнесу, возмутившись их поведением (45270)
4
49-летняя Клум показала крупным планом свою грудь (37763)
5
"Хочется любить, хочется верить". Победительница "Холостяка" Анна Богдан снялась топлес (32720)
6
"Ощущаю, что выиграл ДНК-лотерею". Бойфренд внучки Ротару, бизнесмен Жаданов рассказал о своей семье (32114)
7
Никитюк показала фото, которое сделала в постели (25023)
8
Никитюк снялась в прозрачном свитере и лосинах (24271)
 
 
 
 