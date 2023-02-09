"Это для всех украинцев". Зеленский поблагодарил Макрона за орден Почетного легиона

Также на встрече поднимались вопросы продолжения экономической, политической поддержки и усиления санкционной политики в отношении государства-агрессора, отметил президент Украины.
Лидеры стран говорили также о реализации формулы мира, способной обеспечить устойчивое прекращение войны на справедливых условиях и с соблюдением норм международного права, добавил глава Украинского государства.
"Большой честью для меня было получить высшую награду от президента Франции – орден Почетного легиона. Это знак отличия для всех украинцев, всего нашего героического народа, общества. Спасибо!" – поблагодарил французского лидера Зеленский.
Во Францию на встречу с Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем Зеленский прибыл вечером 8 февраля.
Ранее в тот же день Зеленский нанес визит в Великобританию, где выступил в британском парламенте, призвав союзников к созданию коалиции по предоставлению Украине боевых самолетов, провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и встретился с королем Великобритании Чарльзом III.
Утром 9 февраля Зеленский вместе с Макроном вылетели в Брюссель, где 9–10 февраля проходит специальное заседание Европейского совета, на котором соберутся все лидеры ЕС. Зеленского пригласили на саммит как почетного гостя, отмечает BFMTV. Ожидается, что он выступит перед Европарламентом и встретится со всеми лидерами ЕС.