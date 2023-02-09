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"Это для всех украинцев". Зеленский поблагодарил Макрона за орден Почетного легиона

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Зеленский считает врученный ему орден Почетного легиона наградой для всего украинского народа
Зеленский считает врученный ему орден Почетного легиона наградой для всего украинского народа
Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время трехсторонней встречи 8 февраля обсуждали возможности поставки Украине необходимого оружия. Об этом украинский лидер рассказал 9 февраля в Telegram.

Также на встрече поднимались вопросы продолжения экономической, политической поддержки и усиления санкционной политики в отношении государства-агрессора, отметил президент Украины.

Лидеры стран говорили также о реализации формулы мира, способной обеспечить устойчивое прекращение войны на справедливых условиях и с соблюдением норм международного права, добавил глава Украинского государства.

"Большой честью для меня было получить высшую награду от президента Франции – орден Почетного легиона. Это знак отличия для всех украинцев, всего нашего героического народа, общества. Спасибо!" – поблагодарил французского лидера Зеленский.

Контекст:

Во Францию на встречу с Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем Зеленский прибыл вечером 8 февраля.

Ранее в тот же день Зеленский нанес визит в Великобританию, где выступил в британском парламенте, призвав союзников к созданию коалиции по предоставлению Украине боевых самолетов, провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и встретился с королем Великобритании Чарльзом III.

Утром 9 февраля Зеленский вместе с Макроном вылетели в Брюссель, где 9–10 февраля проходит специальное заседание Европейского совета, на котором соберутся все лидеры ЕС. Зеленского пригласили на саммит как почетного гостя, отмечает BFMTV. Ожидается, что он выступит перед Европарламентом и встретится со всеми лидерами ЕС

Теги: Украина, Франция, военная помощь, политика, Владимир Зеленский, саммит, российская агрессия, война России против Украины, президент, Эммануэль Макрон, визит, награда, встреча, орден, ЕС, Олаф Шольц
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