"Это для всех украинцев". Зеленский поблагодарил Макрона за орден Почетного легиона

Зеленский считает врученный ему орден Почетного легиона наградой для всего украинского народа Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Также на встрече поднимались вопросы продолжения экономической, политической поддержки и усиления санкционной политики в отношении государства-агрессора, отметил президент Украины.

Лидеры стран говорили также о реализации формулы мира, способной обеспечить устойчивое прекращение войны на справедливых условиях и с соблюдением норм международного права, добавил глава Украинского государства.

"Большой честью для меня было получить высшую награду от президента Франции – орден Почетного легиона. Это знак отличия для всех украинцев, всего нашего героического народа, общества. Спасибо!" – поблагодарил французского лидера Зеленский.