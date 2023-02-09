"Исторический день для Европы". Зеленский выступил в Европарламенте. Трансляция

Видео: Радіо Свобода / YouTube

Президент Европарламента Роберта Метсола, анонсируя участие Зеленского в сессии, отметила, что это "исторический день для Европы".

"С гордостью сообщаю, что президент Украины Владимир Зеленский будет в Европарламенте сегодня утром. Чтобы обратиться к людям Европы из Дома европейской демократии", – написала она в Twitter.

Історичний день для Європи.



З гордістю повідомляю, що Президент України @ZelenskyyUA буде в @Europarl_UA сьогодні зранку.



Щоб звернутися до людей Європи з Дому європейської демократії.



* — Roberta Metsola (@EP_President) February 9, 2023

Пресс-служба Европарламента добавила, что это первый личный визит Зеленского – 1 марта прошлого года он обращался к Европарламенту дистанционно.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні вранці виступить перед євродепутатами на офіційному засіданні в Брюсселі.



Це буде перший особистий візит, до цього Президент України виступав у Європарламенті дистанційно.



* Дивіться пряму трансляцію на нашій сторінці! pic.twitter.com/c3QYcsFyeW — @Europarl_UA (@Europarl_UA) February 9, 2023

Зеленский 8 февраля второй раз за время полномасштабного вторжения России выехал из Украины с зарубежной поездкой. Он посетил Великобританию, где выступил в британском парламенте, призвав союзников к созданию коалиции по предоставлению Украине боевых самолетов, провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и встретился с королем Великобритании Чарльзом III.

Вечером Зеленский отправился во Францию, где встретился с президентом страны Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Утром 9 февраля Зеленский и Макрон отправились вместе на специальное заседание Европейского совета. Их самолет приземлился в Брюсселе около 11.00 – глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен опубликовала в Twitter фото, на котором показано, как она и президент Евросовета встречают двух президентов.