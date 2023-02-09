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Видео: Радіо Свобода / YouTube

"Исторический день для Европы". Зеленский выступил в Европарламенте. Трансляция

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Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Утром 9 февраля президент Украины выступил в Европарламенте. Трансляцию вело "Радіо Свобода".

Президент Европарламента Роберта Метсола, анонсируя участие Зеленского в сессии, отметила, что это "исторический день для Европы". 

"С гордостью сообщаю, что президент Украины Владимир Зеленский будет в Европарламенте сегодня утром. Чтобы обратиться к людям Европы из Дома европейской демократии", – написала она в Twitter. 

Пресс-служба Европарламента добавила, что это первый личный визит Зеленского – 1 марта прошлого года он обращался к Европарламенту дистанционно. 

Зеленский 8 февраля второй раз за время полномасштабного вторжения России выехал из Украины с зарубежной поездкой. Он посетил  Великобританию, где выступил в британском парламенте, призвав союзников к созданию коалиции по предоставлению Украине боевых самолетов, провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и встретился с королем Великобритании Чарльзом III. 

Вечером Зеленский отправился во Францию, где встретился с президентом страны Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. 

Утром 9 февраля Зеленский и Макрон отправились вместе на специальное заседание Европейского совета. Их самолет приземлился в Брюсселе около 11.00 – глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен опубликовала в Twitter фото, на котором показано, как она и президент Евросовета встречают двух президентов. 

Теги: Украина, Франция, Великобритания, Европарламент, Еврокомиссия, Брюссель, Владимир Зеленский, трансляция, Урсула фон дер Ляйен, Эммануэль Макрон, визит, Шарль Мишель, встреча, Риши Сунак, Роберта Метсола
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