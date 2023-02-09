Орбан перед саммитом ЕС с участием Зеленского пообещал оказать помощь Украине

"Важный саммит ЕС сегодня с президентом Зеленским. Венгрия продолжит оказывать гуманитарную и финансовую поддержку Украине. Мы поддерживаем немедленное прекращение огня, чтобы предотвратить дальнейшую потерю человеческих жизней", – написал Орбан.
Он также добавил, что "Венгрия принадлежит к лагерю мира".
Important #EUCO today with President @ZelenskyyUA . Hungary will continue to provide humanitarian and financial support to * . We support an immediate ceasefire in order to prevent the further loss of human lives. Hungary belongs to the peace camp!— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 9, 2023
Зеленский утром 9 февраля прибыл в Брюссель и выступил в Европарламенте.
В конце января Орбан на встрече с журналистами в Будапеште заявил, что Запад должен понять, что президент России не может позволить себе проиграть войну против Украины. Кроме того, Орбан сказал, что РФ не может допустить, чтобы Украина вошла в НАТО. По его словам, "цель России состоит в том, чтобы превратить Украину в неуправляемую руину", чтобы Запад не мог "претендовать на нее в качестве приза". Также на этой встрече он сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее "ничейной землей".
После этих заявлений в МИД Украины вызвали венгерского посла.
Ранее Орбан неоднократно делал заявления, которые соответствовали российской пропаганде. В частности, он сказал, что Украина никогда не выиграет войну – "просто потому, что российская армия имеет асимметричное превосходство"; что правительства в Европе рушатся, "как в домино", а цены на российские энергоносители резко выросли; что "войну можно закончить только мирными переговорами между Россией и Америкой". В частности, 14 октября 2022 года Орбан в очередной раз призвал к мирным переговорам РФ и Украину.
Орбан не поддерживает санкции ЕС против РФ и неоднократно призывал пересмотреть их, а также блокировал решения Евросоюза, необходимые для поддержки Киева.
Среди стран Евросоюза только Венгрия и Австрия отказываются предоставлять Украине свое вооружение для противостояния российской агрессии, сообщали в МИД Украины.