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Орбан перед саммитом ЕС с участием Зеленского пообещал оказать помощь Украине

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Орбан заявил, что Венгрия принадлежит к "лагерю мира"
Орбан заявил, что Венгрия принадлежит к "лагерю мира"
Фото: ЕРА

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед саммитом Евросоюза с участием президента Украины Владимира Зеленского пообещал оказать помощь Украине. Об этом 9 февраля он заявил в Twitter.

"Важный саммит ЕС сегодня с президентом Зеленским. Венгрия продолжит оказывать гуманитарную и финансовую поддержку Украине. Мы поддерживаем немедленное прекращение огня, чтобы предотвратить дальнейшую потерю человеческих жизней", – написал Орбан.

Он также добавил, что "Венгрия принадлежит к лагерю мира".

Зеленский утром 9 февраля прибыл в Брюссель и выступил в Европарламенте.

Контекст:

В конце января Орбан на встрече с журналистами в Будапеште заявил, что Запад должен понять, что президент России не может позволить себе проиграть войну против Украины. Кроме того, Орбан сказал, что РФ не может допустить, чтобы Украина вошла в НАТО. По его словам, "цель России состоит в том, чтобы превратить Украину в неуправляемую руину", чтобы Запад не мог "претендовать на нее в качестве приза". Также на этой встрече он сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее "ничейной землей".

После этих заявлений в МИД Украины вызвали венгерского посла.

Ранее Орбан неоднократно делал заявления, которые соответствовали российской пропаганде. В частности, он сказал, что Украина никогда не выиграет войну – "просто потому, что российская армия имеет асимметричное превосходство"; что правительства в Европе рушатся, "как в домино", а цены на российские энергоносители резко выросли; что "войну можно закончить только мирными переговорами между Россией и Америкой". В частности, 14 октября 2022 года Орбан в очередной раз призвал к мирным переговорам РФ и Украину.

Орбан не поддерживает санкции ЕС против РФ и неоднократно призывал пересмотреть их, а также блокировал решения Евросоюза, необходимые для поддержки Киева.

Среди стран Евросоюза только Венгрия и Австрия отказываются предоставлять Украине свое вооружение для противостояния российской агрессии, сообщали в МИД Украины.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, Венгрия, Виктор Орбан, помощь, Владимир Зеленский, война России против Украины, Евросоюз
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