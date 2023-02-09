Орбан перед саммитом ЕС с участием Зеленского пообещал оказать помощь Украине

"Важный саммит ЕС сегодня с президентом Зеленским. Венгрия продолжит оказывать гуманитарную и финансовую поддержку Украине. Мы поддерживаем немедленное прекращение огня, чтобы предотвратить дальнейшую потерю человеческих жизней", – написал Орбан.

Он также добавил, что "Венгрия принадлежит к лагерю мира".

Important #EUCO today with President @ZelenskyyUA . Hungary will continue to provide humanitarian and financial support to * . We support an immediate ceasefire in order to prevent the further loss of human lives. Hungary belongs to the peace camp! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 9, 2023

Зеленский утром 9 февраля прибыл в Брюссель и выступил в Европарламенте.