Зеленский призвал ввести санкции против ракетной и IT-отраслей России

"Они [россияне] сознательно бьют по Украине, по украинской экономике, по нашим городам. И делают это так, чтобы это било по всем европейцам", – подчеркнул он.
Зеленский поблагодарил Европу за полученные системы ПВО, но добавил, что в интересах украинцев и европейцев, чтобы Россия не могла делать новые ракеты.
"Поэтому нужно делать еще один шаг и вводить санкции против всей ракетной и дроновой промышленности России. Против той части их IT-отрасли, которая обеспечивает их террор", – заявил Зеленский.
Последний на данный момент, девятый, пакет санкций против России из-за ее полномасштабного военного вторжения в Украину Еврокомиссия представила 7 декабря 2022 года, Совет ЕС окончательно утвердил его 16 декабря.
Зеленский ожидает, что новый пакет санкций Европейского союза будет более эффективным, чем предыдущие. В то же время 23 января 2023 года польское агентство PAP со ссылкой на представителя Польши в ЕС Анджея Садоса сообщило, что в Еврокомиссии затормозилась работа над 10-м пакетом санкций против России и еще одним – против Беларуси.
3 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что 10-й пакет санкций против России Евросоюз намерен утвердить до 24 февраля. По ее словам, объем ограничений – €10 млрд.