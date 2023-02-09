Зеленский призвал ввести санкции против ракетной и IT-отраслей России

Зеленский: Они [россияне] сознательно бьют по Украине, по украинской экономике, по нашим городам Фото: EPA

"Они [россияне] сознательно бьют по Украине, по украинской экономике, по нашим городам. И делают это так, чтобы это било по всем европейцам", – подчеркнул он.

Зеленский поблагодарил Европу за полученные системы ПВО, но добавил, что в интересах украинцев и европейцев, чтобы Россия не могла делать новые ракеты.

"Поэтому нужно делать еще один шаг и вводить санкции против всей ракетной и дроновой промышленности России. Против той части их IT-отрасли, которая обеспечивает их террор", – заявил Зеленский.