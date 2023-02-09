ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский призвал ввести санкции против ракетной и IT-отраслей России

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Зеленский: Они [россияне] сознательно бьют по Украине, по украинской экономике, по нашим городам
Зеленский: Они [россияне] сознательно бьют по Украине, по украинской экономике, по нашим городам
Фото: EPA

Партнеры Украины должны ввести санкции против всей ракетной и дроновой индустрии РФ, а также против российской IT-отрасли. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Они [россияне] сознательно бьют по Украине, по украинской экономике, по нашим городам. И делают это так, чтобы это било по всем европейцам", – подчеркнул он.

Зеленский поблагодарил Европу за полученные системы ПВО, но добавил, что в интересах украинцев и европейцев, чтобы Россия не могла делать новые ракеты.

"Поэтому нужно делать еще один шаг и вводить санкции против всей ракетной и дроновой промышленности России. Против той части их IT-отрасли, которая обеспечивает их террор", – заявил Зеленский.

Контекст:

Последний на данный момент, девятый, пакет санкций против России из-за ее полномасштабного военного вторжения в Украину Еврокомиссия представила 7 декабря 2022 года, Совет ЕС окончательно утвердил его 16 декабря.

Зеленский ожидает, что новый пакет санкций Европейского союза будет более эффективным, чем предыдущие. В то же время 23 января 2023 года польское агентство PAP со ссылкой на представителя Польши в ЕС Анджея Садоса сообщило, что в Еврокомиссии затормозилась работа над 10-м пакетом санкций против России и еще одним – против Беларуси.

3 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что 10-й пакет санкций против России Евросоюз намерен утвердить до 24 февраля. По ее словам, объем ограничений – €10 млрд.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, санкции, война, Брюссель, Владимир Зеленский, Европа, война России против Украины, ракеты, пресс-конференция, ракета, ЕС
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