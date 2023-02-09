Зеленский заявил, что украинская разведка перехватила детальный план РФ по разрушению политической ситуации в Молдове

"Я хочу рассказать вам об одном эпизоде из многих эпизодов нынешней жизни на нашем континенте. Каждый из этих эпизодов задуман для того, чтобы лишить нас фундаментальных характеристик – свободно и в объединенной Европе. Недавно я говорил с президентом Молдовы госпожой Санду и проинформировал ее о том, что удалось перехватить нашей разведке – это детальный российский план по разрушению политической ситуации в Молдове. Российский документ, который показывает: кто, когда, в результате каких действий собирается сломить Молдову, сломить демократическое устройство этой страны и установить свой контроль над ней", – рассказал Зеленский.

Он заявил, что "ни минуты не колебался, получив этот документ".

"Услышав о его происхождении, я немедленно предупредил обо всех этих угрозах, немедленно предупредил Молдову. Чтобы защитить. Каждый из вас и каждая из вас так бы сделали. Мы не знаем, был ли в Москве отдан приказ действовать по этому плану против Молдовы, но мы увидели, что они собираются делать. И мы узнали в этом то, что они уже пытались делать против Украины, против других государств, в частности, в Европе. Ничего нового. Вы видели другие попытка такой российской диверсионной и дестабилизационной активности. Мы с вами, друзья, оберегаем Европу от режима, который доказал, что у него только одно стремление – стремление уничтожить свободу Европы и быть авторитарным хозяином на континенте", – добавил Зеленский.

Президент Украины не уточнил, когда именно состоялся его разговор с Санду. Последний раз он публично информировал о беседе с ней 3 ноября. Тогда они обсуждали в том числе вопросы безопасности.