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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский заявил, что украинская разведка перехватила детальный план РФ по разрушению политической ситуации в Молдове

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Зеленский: Услышав о происхождении документа, я немедленно предупредил о всех этих угрозах, немедленно предупредил Молдову
Зеленский: Услышав о происхождении документа, я немедленно предупредил о всех этих угрозах, немедленно предупредил Молдову
Фото: president.gov.ua

Украинская разведка перехватила российские документы, свидетельствующие о планах РФ дестабилизировать ситуацию в Молдове. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая на специальном заседании Европейского совета, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Я хочу рассказать вам об одном эпизоде из многих эпизодов нынешней жизни на нашем континенте. Каждый из этих эпизодов задуман для того, чтобы лишить нас фундаментальных характеристик – свободно и в объединенной Европе. Недавно я говорил с президентом Молдовы госпожой Санду и проинформировал ее о том, что удалось перехватить нашей разведке – это детальный российский план по разрушению политической ситуации в Молдове. Российский документ, который показывает: кто, когда, в результате каких действий собирается сломить Молдову, сломить демократическое устройство этой страны и установить свой контроль над ней", – рассказал Зеленский. 

Он заявил, что "ни минуты не колебался, получив этот документ". 

"Услышав о его происхождении, я немедленно предупредил обо всех этих угрозах, немедленно предупредил Молдову. Чтобы защитить. Каждый из вас и каждая из вас так бы сделали. Мы не знаем, был ли в Москве отдан приказ действовать по этому плану против Молдовы, но мы увидели, что они собираются делать. И мы узнали в этом то, что они уже пытались делать против Украины, против других государств, в частности, в Европе. Ничего нового. Вы видели другие попытка такой российской диверсионной и дестабилизационной активности. Мы с вами, друзья, оберегаем Европу от режима, который доказал, что у него только одно стремление – стремление уничтожить свободу Европы и быть авторитарным хозяином на континенте", – добавил Зеленский. 

Президент Украины не уточнил, когда именно состоялся его разговор с Санду. Последний раз он публично информировал о беседе с ней 3 ноября. Тогда они обсуждали в том числе вопросы безопасности. 

Контекст:

19 декабря 2022 года глава Службы информации и безопасности Молдовы Александру Мустяцэ заявил, что Россия, которая в феврале совершила полномасштабное нападение на Украину, также планирует вторжение в Молдову в 2023 году, но реализация такого сценария зависит от развития войны в Украине.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Молдова, разведка, диверсия, Владимир Зеленский, документы
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