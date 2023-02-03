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ПОЛИТИКА

Заявка Украины на членство в ЕС: Еврокомиссия обнародовала отчет о соответствии страны законодательству союза

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Еврокомиссия обнародовала отчет по нормативно-правовому сближению Украины и ЕС
Еврокомиссия обнародовала отчет по нормативно-правовому сближению Украины и ЕС
Фото: depositphotos.com

2 февраля Европейская комиссия обнародовала аналитические отчеты о соответствии Украины, Грузии и Молдовы законодательству Европейского союза, дополняющие предыдущие заключения по заявкам трех стран на вступление в Евросоюз. Об этом в Twitter сообщил комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Варгейи.

Он прикрепил в треде ссылки на три отчета и написал, что ЕС продолжает поддерживать Украину, Молдову и Грузию на их пути в ЕС. 

Отчет по Украине – это 65-страничный документ, в котором изложена структурная оценка соответствия страны Копенгагенским критериям. В нем приведен анализ ситуации по состоянию на июнь 2022 года. Комиссия использовала такую шкалу оценивания подготовки Украины: 

  • начальный уровень;
  • определенный уровень;
  • средний уровень;
  • хороший уровень;
  • продвинутый уровень.

Согласно отчету, Украина находится на начальном уровне в вопросах применения европейских стандартов финансового контроля, свободного перемещения работников (по законодательству ЕС, граждане стран – членов союза должны иметь право на работу в других странах ЕС в равных условиях с гражданами соответствующего государства). На таком же уровне соответствие законодательства Украины об интеллектуальной собственности, социальной политики, защиты окружающей среды и климата, а также законодательство, касающееся сферы сельского хозяйства и ловли рыбы. 

Более высоко – на втором уровне – эксперты Еврокомиссии оценили соответствие нормативно-правовой базе ЕС украинское законодательство в области правосудия, свободы и безопасности. Такую же оценку получил уровень готовности Украины в области госзакупок, статистики, движения капитала, корпоративного права, конкуренции, защиты прав потребителей и здоровья, в сфере налогообложения и так далее.

Украина, по оценке Еврокомиссии, имеет средний уровень подготовки в сферах свободного перемещения товаров, цифровой трансформации и медиа, экономической и монетарной политики, науки и исследований. Кроме того, в области предоставления цифровых услуг населению и бизнесу Украина находится на продвинутом уровне. 

Хорошо Украина подготовлена к тому, чтобы стать частью таможенного союза ЕС (Украина в прошлом году получила "таможенный безвиз"), а также в области энергетической политики, во внешней политике, политике безопасности и обороны, говорится в отчете. 

Контекст:

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата.

Украина предприняла все шаги, которые необходимы для выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по евроинтеграции, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил в интервью, опубликованном 2 января 2023 года, что Евросоюз еще не готов к принятию решения о начале переговоров по поводу членства Украины в альянсе.

В то же время в Еврокомиссии отметили "чрезвычайно большой" прогресс Украины по выполнению рекомендаций ЕС для ее евроинтеграции, указали в Офисе президента.

В 2023 году Украина стремится начать переговоры о членстве в ЕС, заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 3 января. По его словам, Украина рассчитывает пройти путь переговоров о вступлении в ЕС менее чем за два года.

2 января в Украину приехала делегация Еврокомиссии во главе с президентом ЕК Урсулой фон дер Ляйен. Она передала президенту Украины Владимиру Зеленскому отчет Еврокомиссии по нормативно-правовому сближению Украины и ЕС, украинское правительство начинает работу над ним.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Грузия, Молдова, Еврокомиссия, Европейская комиссия, евроинтеграция, Европейский союз, Евросоюз, Денис Шмыгаль, Оливер Варгейи
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