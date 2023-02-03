Заявка Украины на членство в ЕС: Еврокомиссия обнародовала отчет о соответствии страны законодательству союза

Он прикрепил в треде ссылки на три отчета и написал, что ЕС продолжает поддерживать Украину, Молдову и Грузию на их пути в ЕС.
Commission Analytical report on Ukraine’s alignment with the EU acquis: https://t.co/hKFmOfuikU— Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) February 2, 2023
Отчет по Украине – это 65-страничный документ, в котором изложена структурная оценка соответствия страны Копенгагенским критериям. В нем приведен анализ ситуации по состоянию на июнь 2022 года. Комиссия использовала такую шкалу оценивания подготовки Украины:
Согласно отчету, Украина находится на начальном уровне в вопросах применения европейских стандартов финансового контроля, свободного перемещения работников (по законодательству ЕС, граждане стран – членов союза должны иметь право на работу в других странах ЕС в равных условиях с гражданами соответствующего государства). На таком же уровне соответствие законодательства Украины об интеллектуальной собственности, социальной политики, защиты окружающей среды и климата, а также законодательство, касающееся сферы сельского хозяйства и ловли рыбы.
Более высоко – на втором уровне – эксперты Еврокомиссии оценили соответствие нормативно-правовой базе ЕС украинское законодательство в области правосудия, свободы и безопасности. Такую же оценку получил уровень готовности Украины в области госзакупок, статистики, движения капитала, корпоративного права, конкуренции, защиты прав потребителей и здоровья, в сфере налогообложения и так далее.
Украина, по оценке Еврокомиссии, имеет средний уровень подготовки в сферах свободного перемещения товаров, цифровой трансформации и медиа, экономической и монетарной политики, науки и исследований. Кроме того, в области предоставления цифровых услуг населению и бизнесу Украина находится на продвинутом уровне.
Хорошо Украина подготовлена к тому, чтобы стать частью таможенного союза ЕС (Украина в прошлом году получила "таможенный безвиз"), а также в области энергетической политики, во внешней политике, политике безопасности и обороны, говорится в отчете.
28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата.
Украина предприняла все шаги, которые необходимы для выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по евроинтеграции, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил в интервью, опубликованном 2 января 2023 года, что Евросоюз еще не готов к принятию решения о начале переговоров по поводу членства Украины в альянсе.
В то же время в Еврокомиссии отметили "чрезвычайно большой" прогресс Украины по выполнению рекомендаций ЕС для ее евроинтеграции, указали в Офисе президента.
В 2023 году Украина стремится начать переговоры о членстве в ЕС, заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 3 января. По его словам, Украина рассчитывает пройти путь переговоров о вступлении в ЕС менее чем за два года.
2 января в Украину приехала делегация Еврокомиссии во главе с президентом ЕК Урсулой фон дер Ляйен. Она передала президенту Украины Владимиру Зеленскому отчет Еврокомиссии по нормативно-правовому сближению Украины и ЕС, украинское правительство начинает работу над ним.