Заявка Украины на членство в ЕС: Еврокомиссия обнародовала отчет о соответствии страны законодательству союза

Он прикрепил в треде ссылки на три отчета и написал, что ЕС продолжает поддерживать Украину, Молдову и Грузию на их пути в ЕС.

Commission Analytical report on Ukraine’s alignment with the EU acquis: https://t.co/hKFmOfuikU — Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) February 2, 2023

Отчет по Украине – это 65-страничный документ, в котором изложена структурная оценка соответствия страны Копенгагенским критериям. В нем приведен анализ ситуации по состоянию на июнь 2022 года. Комиссия использовала такую шкалу оценивания подготовки Украины:

начальный уровень;

определенный уровень;

средний уровень;

хороший уровень;

продвинутый уровень.

Согласно отчету, Украина находится на начальном уровне в вопросах применения европейских стандартов финансового контроля, свободного перемещения работников (по законодательству ЕС, граждане стран – членов союза должны иметь право на работу в других странах ЕС в равных условиях с гражданами соответствующего государства). На таком же уровне соответствие законодательства Украины об интеллектуальной собственности, социальной политики, защиты окружающей среды и климата, а также законодательство, касающееся сферы сельского хозяйства и ловли рыбы.

Более высоко – на втором уровне – эксперты Еврокомиссии оценили соответствие нормативно-правовой базе ЕС украинское законодательство в области правосудия, свободы и безопасности. Такую же оценку получил уровень готовности Украины в области госзакупок, статистики, движения капитала, корпоративного права, конкуренции, защиты прав потребителей и здоровья, в сфере налогообложения и так далее.

Украина, по оценке Еврокомиссии, имеет средний уровень подготовки в сферах свободного перемещения товаров, цифровой трансформации и медиа, экономической и монетарной политики, науки и исследований. Кроме того, в области предоставления цифровых услуг населению и бизнесу Украина находится на продвинутом уровне.

Хорошо Украина подготовлена к тому, чтобы стать частью таможенного союза ЕС (Украина в прошлом году получила "таможенный безвиз"), а также в области энергетической политики, во внешней политике, политике безопасности и обороны, говорится в отчете.