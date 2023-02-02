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Фон дер Ляйен передала отчет Еврокомиссии по нормативно-правовому сближению Украины и ЕС – Зеленский

Фон дер Ляйен передала Зеленскому отчет Еврокомиссии, на основе которого украинское правительство проведет анализ законодательства
Фон дер Ляйен передала Зеленскому отчет Еврокомиссии, на основе которого украинское правительство проведет анализ законодательства
Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала президенту Украины Владимиру Зеленскому отчет Еврокомиссии по второй части ответов Украины на опросник, заполненный в рамках процесса получения статуса кандидата на вступление в ЕС.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на совместном заседании правительства Украины и Еврокомиссии в Киеве 2 февраля. Заседание транслировалось на канале Кабмина Украины в YouTube. 

"В этом отчете  глубокий анализ состояния нормативно-правового сближения Украины с законодательством ЕС... Сейчас на основе, в частности, этого отчета Еврокомиссии наше правительство начнет селфскрининг, содержательную самооценку того, в чем мы достаточно сближены, а над чем еще нужно работать, чтобы привести законодательство Украины в конкретных сферах в соответствие с правом ЕС",  сказал Зеленский.  

Он назвал передачу этого документа символичной, отметив, что процесс полноценного объединения Украины и Евросоюза уже перешел в "конкретную, практическую, довольно быструю работу" на уровне правительств. 

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/pfbid031NH7jL5eGq3HeUxNDm1X6bdtHPsYa7Lhg16mpvPA1TVdrvkUJnxb6aSygeRCyovNl

8 апреля фон дер Ляйен вручила Зеленскому опросник о членстве в Евросоюзе. Он необходим для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении. Еврокомиссия рассматривает этот опросник и дает заключение.

В мае в Евросоюзе получили всю заполненную Украиной анкету-опросник, сообщал еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Варгейи.

Делегация Еврокомиссии во главе с фон дер Ляйен сегодня приехала в Киев на саммит Украина – ЕС. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ожидает, что Украина сможет добиться "существенного скачка вперед" на этом саммите.

Контекст:

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

Украина предприняла все шаги, необходимые для выполнения условий Еврокомиссии, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

2 января 2023 года фон дер Ляйен в разговоре с Зеленским отметила "чрезвычайно большой" прогресс Украины по выполнению рекомендаций ЕС для ее евроинтеграции, заявили в Офисе президента.

Теги: Кабинет Министров, Еврокомиссия, правительство, евроинтеграция, Европейский союз, законодательство, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, отчет, документы, Евросоюз, Кабмин, ЕС
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