Фон дер Ляйен передала отчет Еврокомиссии по нормативно-правовому сближению Украины и ЕС – Зеленский

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на совместном заседании правительства Украины и Еврокомиссии в Киеве 2 февраля. Заседание транслировалось на канале Кабмина Украины в YouTube.

"В этом отчете – глубокий анализ состояния нормативно-правового сближения Украины с законодательством ЕС... Сейчас на основе, в частности, этого отчета Еврокомиссии наше правительство начнет селфскрининг, содержательную самооценку того, в чем мы достаточно сближены, а над чем еще нужно работать, чтобы привести законодательство Украины в конкретных сферах в соответствие с правом ЕС", – сказал Зеленский.

Он назвал передачу этого документа символичной, отметив, что процесс полноценного объединения Украины и Евросоюза уже перешел в "конкретную, практическую, довольно быструю работу" на уровне правительств.

8 апреля фон дер Ляйен вручила Зеленскому опросник о членстве в Евросоюзе. Он необходим для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении. Еврокомиссия рассматривает этот опросник и дает заключение.

В мае в Евросоюзе получили всю заполненную Украиной анкету-опросник, сообщал еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Варгейи.

Делегация Еврокомиссии во главе с фон дер Ляйен сегодня приехала в Киев на саммит Украина – ЕС. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ожидает, что Украина сможет добиться "существенного скачка вперед" на этом саммите.