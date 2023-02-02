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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ЕС предоставит Украине дополнительные 2400 генераторов – глава Еврокомиссии

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Глава Еврокомиссии рассказала о поддержке украинской энергетики
Глава Еврокомиссии рассказала о поддержке украинской энергетики
Фото: president.gov.ua

ЕС будет всячески способствовать поддержке энергетической безопасности Украины, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 2 февраля на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, видео обнародовали в YouTube.

Она отметила, что президент России Владимир Путин "постоянно атакует инфраструктуру Украины, делает это умышленно, пытается сделать так, чтобы украинцы зимовали без воды, света и тепла".

ЕС, по словам фон дер Ляйен, предпринимает меры для восстановления украинской инфраструктуры. 

Она также рассказала, что ЕС передаст Украине 35 млн энергосберегающих LED-ламп вместо анонсированных ранее около 30 млн ламп.

"Мы также поддерживаем украинскую электросеть и делаем, чтобы электричество поступало, несмотря на все атаки. Это практическая помощь. И сегодня я могу объявить, что мы предоставляем 2400 дополнительных генераторов в дополнение к предыдущим 3000, уже доставленным с начала войны", – добавила глава Еврокомиссии.

Контекст:

В рамках правительственной программы украинцы смогут бесплатно обменять 50 млн ламп, рассказала первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко. Кроме ЕС, лампы для проекта предоставило правительство Франции. Украинское правительство рассчитывает, что замена ламп позволит сэкономить около 1 ГВт электроэнергии. Чтобы обменять старые лампы накаливания на энергосберегающие, можно подать заявку в приложении "Дія".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Еврокомиссия, помощь, энергосбережение, Урсула фон дер Ляйен, генератор
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