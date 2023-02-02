ЕС предоставит Украине дополнительные 2400 генераторов – глава Еврокомиссии

Она отметила, что президент России Владимир Путин "постоянно атакует инфраструктуру Украины, делает это умышленно, пытается сделать так, чтобы украинцы зимовали без воды, света и тепла".

ЕС, по словам фон дер Ляйен, предпринимает меры для восстановления украинской инфраструктуры.

Она также рассказала, что ЕС передаст Украине 35 млн энергосберегающих LED-ламп вместо анонсированных ранее около 30 млн ламп.

"Мы также поддерживаем украинскую электросеть и делаем, чтобы электричество поступало, несмотря на все атаки. Это практическая помощь. И сегодня я могу объявить, что мы предоставляем 2400 дополнительных генераторов в дополнение к предыдущим 3000, уже доставленным с начала войны", – добавила глава Еврокомиссии.