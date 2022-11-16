Чтобы восстановить энергосистему Львовской области в полном объеме, нужно не меньше полугода – ОВА

По его словам, все три попадания нанесли критические повреждения. Чтобы восстановить работу энергообъектов области до довоенных показателей, нужно 8–12 месяцев, сказал Козицкий.

"Энергетики работали всю ночь. По состоянию на это время Львовская область подключена на 95%. Но прошу каждого и каждую по-особому экономно потреблять электроэнергию, ведь снабжение происходит по временной схеме", – написал он.

Глава ОВА отметил, что на данный момент одновременно пользоваться электроэнергией могут только 30% абонентов региона. Профильные службы работают над тем, чтобы эта цифра выросла.

Он проинформировал, что после массированных ударов в октябре все подстанции области были оборудованы дополнительными защитными экранами. Кроме того, мобильные операторы также быстрее смогли наладить работу в экстренных условиях с помощью дизель-генераторов, а местные власти подготовили парк специальных автомобилей с громкоговорителями, которые информировали о завершении тревоги там, где не было электроэнергии и, соответственно, не работали электросирены.