Чтобы восстановить энергосистему Львовской области в полном объеме, нужно не меньше полугода – ОВА

По его словам, все три попадания нанесли критические повреждения. Чтобы восстановить работу энергообъектов области до довоенных показателей, нужно 8–12 месяцев, сказал Козицкий.
"Энергетики работали всю ночь. По состоянию на это время Львовская область подключена на 95%. Но прошу каждого и каждую по-особому экономно потреблять электроэнергию, ведь снабжение происходит по временной схеме", – написал он.
Глава ОВА отметил, что на данный момент одновременно пользоваться электроэнергией могут только 30% абонентов региона. Профильные службы работают над тем, чтобы эта цифра выросла.
Он проинформировал, что после массированных ударов в октябре все подстанции области были оборудованы дополнительными защитными экранами. Кроме того, мобильные операторы также быстрее смогли наладить работу в экстренных условиях с помощью дизель-генераторов, а местные власти подготовили парк специальных автомобилей с громкоговорителями, которые информировали о завершении тревоги там, где не было электроэнергии и, соответственно, не работали электросирены.
15 ноября россияне провели очередную массированную атаку по Киевской, Винницкой, Сумской, Хмельницкой, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Ровенской, Львовской, Житомирской, Тернопольской, Кировоградской, Черниговской, Одесской, Николаевской, Черкасской, Черновицкой, Донецкой, Ивано-Франковской и Волынской областям.
По данным городского головы Львова Андрея Садового, одна из ракет попала в объект критической инфраструктуры. В результате 80% области осталось без света, в городе был остановлен электротранспорт, подача тепла и воды.