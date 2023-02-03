Еврокомиссия предложит продлить на год отмену всех пошлин на экспорт из Украины в ЕС – фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии назвала "большим успехом" отмену всех пошлин и квот ЕС для товаров из Украины Фото: Денис Шмигаль / Facebook

Об этом 2 февраля в Киеве на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Видеозапись мероприятия опубликована в YouTube Кабмина.

"В прошлом году мы отменили все пошлины и квоты для товаров из Украины. Это был большой успех… Сегодня я могу анонсировать, что мы предложим продлить это торговое соглашение еще на год", – сказала фон дер Ляйен.

Шмыгаль 2 февраля в ходе встречи с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом заявил о важности сохранить беспошлинный ввоз украинских товаров в ЕС до конца 2024 года, его цитирует пресс-центр Кабмина.