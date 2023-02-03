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Еврокомиссия предложит продлить на год отмену всех пошлин на экспорт из Украины в ЕС – фон дер Ляйен

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Глава Еврокомиссии назвала "большим успехом" отмену всех пошлин и квот ЕС для товаров из Украины
Глава Еврокомиссии назвала "большим успехом" отмену всех пошлин и квот ЕС для товаров из Украины
Фото: Денис Шмигаль / Facebook

Еврокомиссия предложит продлить на год приостановку ввозных пошлин на весь украинский экспорт в страны Европейского союза.

Об этом 2 февраля в Киеве на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Видеозапись мероприятия опубликована в YouTube Кабмина.

"В прошлом году мы отменили все пошлины и квоты для товаров из Украины. Это был большой успех… Сегодня я могу анонсировать, что мы предложим продлить это торговое соглашение еще на год", – сказала фон дер Ляйен.

Шмыгаль 2 февраля в ходе встречи с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом заявил о важности сохранить беспошлинный ввоз украинских товаров в ЕС до конца 2024 года, его цитирует пресс-центр Кабмина.

Контекст:

4 июня 2022 года вступил в силу регламент Европейского парламента и Евросовета о временных мерах по либерализации торговли, освобождающих на год украинский экспорт от пошлин. Приостановка распространяется на пошлины для промышленной продукции, систему входных цен для фруктов и овощей, все тарифные квоты для сельскохозяйственной продукции, антидемпинговые пошлины на импорт товаров происхождением из Украины, глобальные защитные меры в отношении украинских товаров.

"Эти новые правила будут действовать год и помогут украинским производителям и экспортерам выдержать нагрузку войны и укрепить свои позиции на европейском рынке", – подчеркнуло Минэкономики Украины.

Предложение отменить на год пошлины впервые прозвучало 27 апреля. Этот шаг призван помочь увеличить экспорт Украины в ЕС и облегчить тяжелое положение украинских производителей и экспортеров в условиях военного вторжения России.

Теги: Украина, Еврокомиссия, импорт, экспорт, тарифы, пошлины, Урсула фон дер Ляйен, торговля, вице-президент, пресс-конференция, Валдис Домбровскис, квоты, премьер-министр, Денис Шмыгаль, соглашение, торговое соглашение, Кабмин, ЕС
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