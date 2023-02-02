Шмыгаль о евроинтеграции Украины: До конца года хотим быть готовыми к переговорам, до конца 2024-го – к членству в ЕС

Вопрос вступления Украины в ЕС "будет процессом дискуссий", и он "может занимать некоторое время", отметил Шмыгаль Фото: Денис Шмигаль / Facebook

Об этом 2 февраля в Киеве на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись мероприятия опубликована в YouTube Кабмина.

"Усилия Украины по приближению к ЕС были позитивно оценены представителями Еврокомиссии. Мы ожидаем, что весной Европейская комиссия предоставит формализованные выводы по нашему прогрессу, а уже в конце 2023 года даст рекомендацию Европейскому совету относительно начала переговоров с Украиной", – сказал Шмыгаль.

По его словам, "устная оценка" весной даст понимание, закончила ли Украина выполнение семи пунктов и "может ли уже летом работать над анализом 35 разделов будущих переговоров".

Шмыгаль отметил, что вопрос вступления Украины в ЕС "будет процессом дискуссий" и он "может занимать некоторое время".

"Когда я говорю, что Украина имеет амбицию быть готовой через два года к… [вступлению], это означает, что мы хотим сделать все необходимые шаги, чтобы положить на стол нашим европейским партнерам выполнение всех условий для предоставления Украине статуса члена Евросоюза, это наше домашнее задание, – подчеркнул глава правительства. – Наша задача – сделать все, чтобы к Украине не было никаких замечаний и Украина была готовой к членству".

Шмыгаль добавил, что на протяжении 2023 года Украина "имеет амбицию сделать все шаги, чтобы поставить перед партнерами вопрос о начале переговоров" о вступлении.

"До конца года хотим быть готовыми к переговорам, а до конца следующего – хотим быть готовыми к членству", – резюмировал премьер-министр Украины.

Делегация Еврокомиссии во главе с фон дер Ляйен сегодня приехала в Киев на саммит Украина – ЕС, который пройдет 3 февраля.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что фон дер Ляйен передала отчет Еврокомиссии по нормативно-правовому сближению Украины и ЕС, украинское правительство начинает работу над ним.

В 2023 году не должно остаться преград для переговоров о полноправном членстве Украины в ЕС, считает Зеленский.