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Европарламент призвал ЕС готовить переговоры о вступлении Украины в Евросоюз

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Европарламент призывает ЕС работать над началом переговоров о вступлении Украины в блок
Европарламент призывает ЕС работать над началом переговоров о вступлении Украины в блок
Фото: depositphotos.com

Европейский парламент 2 февраля принял резолюцию, в которой изложил свои ожидания от предстоящего саммита Украина – ЕС в Киеве. Об этом говорится на сайте Европарламента.

В частности, в резолюции Европарламент призывает ЕС "работать над началом переговоров о вступлении и поддерживать дорожную карту с изложением следующих шагов для обеспечения присоединения Украины к единому рынку ЕС".

Также депутаты Европарламента подчеркивают, что "вступление – это процесс, основанный на заслугах, включающий соблюдение соответствующих процедур, а также выполнение связанных с ЕС реформ и критериев вступления".

Резолюция призывает украинские власти как можно скорее провести существенные реформы, чтобы привести страну в соответствие с критериями членства в ЕС.

Европейский парламент также призывает государства – члены ЕС увеличить и ускорить свою военную помощь Украине, в частности предоставление оружия, а также необходимую политическую, экономическую, инфраструктурную, финансовую и гуманитарную поддержку.

В документе также предлагается на предстоящем саммите Украина – ЕС уделить первоочередное внимание комплексному пакету мер по восстановлению Украины. Этот пакет должен быть направлен на оказание помощи, реконструкцию и восстановление в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Поддержка также поможет стимулировать экономический рост в Украине после войны.

Оценивая потребности Украины в восстановлении, резолюция также повторяет призыв парламента использовать замороженные активы Центрального банка России, а также активы российских бизнесменов для финансирования послевоенного восстановления.

Также в резолюции призвали скорее принять 10-й пакет санкций, ввести ограничения против таких компаний, как "Лукойл" и "Росатом", которые все еще присутствуют на рынке ЕС.

Кроме того, евродепутаты потребовали ввести немедленное и полное эмбарго на импорт в ЕС ископаемого топлива и урана из России, а также полностью отказаться от газопроводов "Северные потоки".

Контекст:

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

Украина предприняла все шаги, необходимые для выполнения условий Еврокомиссии, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

2 января 2023 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в разговоре с Зеленским отметила "чрезвычайно большой" прогресс Украины по выполнению рекомендаций ЕС для ее евроинтеграции, заявили в Офисе президента.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, оружие, Европарламент, импорт, Брюссель, переговоры, помощь, Лукойл, евроинтеграция, Росатом, Европейский союз, парламент, резолюция, Европа, ограничения, Евросоюз, вступ, присоединение, ЕС, восстановление
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