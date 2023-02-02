Европарламент призвал ЕС готовить переговоры о вступлении Украины в Евросоюз

Европарламент призывает ЕС работать над началом переговоров о вступлении Украины в блок Фото: depositphotos.com

В частности, в резолюции Европарламент призывает ЕС "работать над началом переговоров о вступлении и поддерживать дорожную карту с изложением следующих шагов для обеспечения присоединения Украины к единому рынку ЕС".

Также депутаты Европарламента подчеркивают, что "вступление – это процесс, основанный на заслугах, включающий соблюдение соответствующих процедур, а также выполнение связанных с ЕС реформ и критериев вступления".

Резолюция призывает украинские власти как можно скорее провести существенные реформы, чтобы привести страну в соответствие с критериями членства в ЕС.

Европейский парламент также призывает государства – члены ЕС увеличить и ускорить свою военную помощь Украине, в частности предоставление оружия, а также необходимую политическую, экономическую, инфраструктурную, финансовую и гуманитарную поддержку.

В документе также предлагается на предстоящем саммите Украина – ЕС уделить первоочередное внимание комплексному пакету мер по восстановлению Украины. Этот пакет должен быть направлен на оказание помощи, реконструкцию и восстановление в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Поддержка также поможет стимулировать экономический рост в Украине после войны.

Оценивая потребности Украины в восстановлении, резолюция также повторяет призыв парламента использовать замороженные активы Центрального банка России, а также активы российских бизнесменов для финансирования послевоенного восстановления.

Также в резолюции призвали скорее принять 10-й пакет санкций, ввести ограничения против таких компаний, как "Лукойл" и "Росатом", которые все еще присутствуют на рынке ЕС.

Кроме того, евродепутаты потребовали ввести немедленное и полное эмбарго на импорт в ЕС ископаемого топлива и урана из России, а также полностью отказаться от газопроводов "Северные потоки".