Кулеба о членстве Украины в ЕС: Нельзя ждать годами

Министр подчеркнул, что Украина продемонстрировала значительный прогресс в выполнении семи рекомендаций Европейской комиссии и рассчитывает на положительную оценку этих усилий со стороны ЕС на саммите в Киеве 3 февраля.
"Украина и ЕС должны действовать поэтапно, но быстро. Потому что проблемы безопасности и экономики для Европы продолжают расти. Исторические обстоятельства требуют решительности, мужества и беспрецедентных решений. Поэтому ключевой темой саммита Украина – ЕС 3 февраля станут перспективы начала предвступительных переговоров о членстве нашей страны в ЕС. Нельзя ждать годами, нельзя терять Европу и упускать шанс построить безопасный, независимый и процветающий континент, имеющий сильные позиции в мире. Это вопрос выживания в жесткой конкуренции между политическими моделями, военными силами, технологиями и образами будущего", – заявил Кулеба.
28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.
Украина предприняла все шаги, необходимые для выполнения условий Еврокомиссии, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
2 января 2023 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в разговоре с президентом Украины Зеленским отметила "чрезвычайно большой" прогресс Украины по выполнению рекомендаций ЕС для ее евроинтеграции, заявили в Офисе президента.
Делегация Еврокомиссии во главе с фон дер Ляйен 2 февраля приехала в Киев на саммит Украина – ЕС. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ожидает, что Украина сможет добиться "существенного скачка вперед" на этом саммите.