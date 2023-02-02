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ПОЛИТИКА

Кулеба о членстве Украины в ЕС: Нельзя ждать годами

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Кулеба выступил за скорейшее вступление Украины в Евросоюз
Кулеба выступил за скорейшее вступление Украины в Евросоюз
Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Цель Украины – полноправное членство в ЕС в обозримом будущем. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью польскому порталу Niezalezna.pl, опубликованном 2 февраля.

Министр подчеркнул, что Украина продемонстрировала значительный прогресс в выполнении семи рекомендаций Европейской комиссии и рассчитывает на положительную оценку этих усилий со стороны ЕС на саммите в Киеве 3 февраля.

"Украина и ЕС должны действовать поэтапно, но быстро. Потому что проблемы безопасности и экономики для Европы продолжают расти. Исторические обстоятельства требуют решительности, мужества и беспрецедентных решений. Поэтому ключевой темой саммита Украина – ЕС 3 февраля станут перспективы начала предвступительных переговоров о членстве нашей страны в ЕС. Нельзя ждать годами, нельзя терять Европу и упускать шанс построить безопасный, независимый и процветающий континент, имеющий сильные позиции в мире. Это вопрос выживания в жесткой конкуренции между политическими моделями, военными силами, технологиями и образами будущего", – заявил Кулеба.

Контекст:

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

Украина предприняла все шаги, необходимые для выполнения условий Еврокомиссии, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

2 января 2023 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в разговоре с президентом Украины Зеленским отметила "чрезвычайно большой" прогресс Украины по выполнению рекомендаций ЕС для ее евроинтеграции, заявили в Офисе президента.

Делегация Еврокомиссии во главе с фон дер Ляйен 2 февраля приехала в Киев на саммит Украина – ЕС. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ожидает, что Украина сможет добиться "существенного скачка вперед" на этом саммите.

Теги: Украина, евроинтеграция, Дмитрий Кулеба, Европейский союз, Евросоюз
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