Кулеба о членстве Украины в ЕС: Нельзя ждать годами

Министр подчеркнул, что Украина продемонстрировала значительный прогресс в выполнении семи рекомендаций Европейской комиссии и рассчитывает на положительную оценку этих усилий со стороны ЕС на саммите в Киеве 3 февраля.

"Украина и ЕС должны действовать поэтапно, но быстро. Потому что проблемы безопасности и экономики для Европы продолжают расти. Исторические обстоятельства требуют решительности, мужества и беспрецедентных решений. Поэтому ключевой темой саммита Украина – ЕС 3 февраля станут перспективы начала предвступительных переговоров о членстве нашей страны в ЕС. Нельзя ждать годами, нельзя терять Европу и упускать шанс построить безопасный, независимый и процветающий континент, имеющий сильные позиции в мире. Это вопрос выживания в жесткой конкуренции между политическими моделями, военными силами, технологиями и образами будущего", – заявил Кулеба.