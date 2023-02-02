В этом году не должно остаться преград для переговоров о полноправном членстве Украины в ЕС – Зеленский

Зеленский: Уже нельзя представить объединенную Европу без Украины. Наши институции уже по факту взаимодействуют так, как это должно быть между государствами – членами ЕС и ЕС Фото: president.gov.ua

"Этот год должен стать временем, когда не останется ни одной преграды для начала переговоров о полноправном членстве Украины в ЕС. Украина выполнит свою часть работы. Должна выполнить и выполнит", – сказал президент.

Он отметил, что Кабмин и Рада завершают работу по реализации семи рекомендаций Еврокомиссии, которые были переданы при получении статуса кандидата в члены ЕС, и выразил надежду, что весной этого года Еврокомиссия оценит их выполнение.

Зеленский также сообщил, что сегодня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала отчет Еврокомиссии по нормативно-правовому сближению Украины и ЕС, украинское правительство начинает работу над ним.

Наработки Кабмина должны стать основой национального плана приближения законодательства Украины к законодательству ЕС, отметил президент. За координацию и подготовку этого плана отвечает вице-премьер Ольга Стефанишина.

По словам Зеленского, Украина и Евросоюз не являются больше "отдельными субъектами европейской жизни".

"Наши ценности общие, наша судьба общая, наш враг общий, наша защита общая, а значит, наша жизнь объединяется... Ментально мы уже вместе, Украина и Европейский союз. Повседневность нашей жизни уже объединяется. Уже нельзя представить объединенную Европу без Украины. И наши институции уже по факту взаимодействуют так, как это должно быть между государствами – членами ЕС и ЕС. И теперь мы должны все это подтвердить на политическом и юридическом уровне", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что есть обновленный план приоритетных мер по усилению имплементации углубленной и всесторонней Зоны свободной торговли на следующие два года. Он включает дальнейшую интеграцию экономики Украины и рынка ЕС – "промышленный безвиз", присоединение Украины к роумингу ЕС, дальнейшую транспортную и торговую либерализацию и другие практические шаги.

"Будущее ЕС формируется прямо сейчас, в Украине. Это борьба за свободу, суверенитет и демократию", – написал также Зеленский в Instagram и опубликовал видео с сегодняшних встреч с фон дер Ляйен и делегацией Евросоюза в Киеве.