В этом году не должно остаться преград для переговоров о полноправном членстве Украины в ЕС – Зеленский

"Этот год должен стать временем, когда не останется ни одной преграды для начала переговоров о полноправном членстве Украины в ЕС. Украина выполнит свою часть работы. Должна выполнить и выполнит", – сказал президент.
Он отметил, что Кабмин и Рада завершают работу по реализации семи рекомендаций Еврокомиссии, которые были переданы при получении статуса кандидата в члены ЕС, и выразил надежду, что весной этого года Еврокомиссия оценит их выполнение.
Зеленский также сообщил, что сегодня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала отчет Еврокомиссии по нормативно-правовому сближению Украины и ЕС, украинское правительство начинает работу над ним.
Наработки Кабмина должны стать основой национального плана приближения законодательства Украины к законодательству ЕС, отметил президент. За координацию и подготовку этого плана отвечает вице-премьер Ольга Стефанишина.
По словам Зеленского, Украина и Евросоюз не являются больше "отдельными субъектами европейской жизни".
"Наши ценности общие, наша судьба общая, наш враг общий, наша защита общая, а значит, наша жизнь объединяется... Ментально мы уже вместе, Украина и Европейский союз. Повседневность нашей жизни уже объединяется. Уже нельзя представить объединенную Европу без Украины. И наши институции уже по факту взаимодействуют так, как это должно быть между государствами – членами ЕС и ЕС. И теперь мы должны все это подтвердить на политическом и юридическом уровне", – заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что есть обновленный план приоритетных мер по усилению имплементации углубленной и всесторонней Зоны свободной торговли на следующие два года. Он включает дальнейшую интеграцию экономики Украины и рынка ЕС – "промышленный безвиз", присоединение Украины к роумингу ЕС, дальнейшую транспортную и торговую либерализацию и другие практические шаги.
"Будущее ЕС формируется прямо сейчас, в Украине. Это борьба за свободу, суверенитет и демократию", – написал также Зеленский в Instagram и опубликовал видео с сегодняшних встреч с фон дер Ляйен и делегацией Евросоюза в Киеве.
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28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.
Украина предприняла все шаги, необходимые для выполнения условий Еврокомиссии, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
2 января 2023 года фон дер Ляйен в разговоре с Зеленским отметила "чрезвычайно большой" прогресс Украины по выполнению рекомендаций ЕС для ее евроинтеграции, заявили в Офисе президента.