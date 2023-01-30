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Путь Украины к членству в Евросоюзе реален, Польша хочет, чтобы это произошло в течение нескольких лет – замглавы МИД

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В МИД Польши отметили, что для вступления Украины в ЕС необходима победа в войне, а союзники должны помочь ей в этом
В МИД Польши отметили, что для вступления Украины в ЕС необходима победа в войне, а союзники должны помочь ей в этом
Фото: Adrian Grycuk / wikipedia.org

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что его страна хочет, чтобы Украина вступила в Европейский союз в течение нескольких лет. Об этом он сказал 29 января в эфире польского телевидения, цитирует его агентство PAP.

По его словам, саммит ЕС – Украина, который состоится 3 февраля в Киеве, показывает, что путь Украины к вступлению в Евросоюз "является чем-то реальным", и это не просто лозунги, а "реальная воля к сотрудничеству".

Чиновник подчеркнул, что это стало возможным благодаря в том числе и польской инициативе.

"Мы очень хотим, чтобы Украина через несколько лет стала членом Евросоюза. Это реально, только если мы позволим Украине победить в этой войне", – сказал Яблонский.

Замглавы МИД Польши отметил, что грядущий саммит – чрезвычайно важное событие, "поскольку у истоков агрессии РФ стояло стремление заблокировать интеграцию Украины с Европой".

"Украинский народ четко показывает, как он хочет развиваться. Он говорит: мы хотим быть ближе к Европе, мы хотим принадлежать к Европейскому союзу, мы хотим быть частью НАТО. Если Россия хочет запретить Украине это делать, роль Европы, Евросоюза, НАТО – серьезно отнестись к этому вопросу", – заявил дипломат.

Контекст:

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

Украина предприняла все шаги, которые необходимы для выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по евроинтеграции, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил в интервью, опубликованном 2 января 2023 года, что Евросоюз еще не готов к принятию решения о начале переговоров по поводу членства Украины в альянсе.

В то же время в Еврокомиссии отметили "чрезвычайно большой" прогресс Украины по выполнению рекомендаций ЕС для ее евроинтеграции, указали в Офисе президента.

В 2023 году Украина стремится начать переговоры о членстве в ЕС, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль 3 января. По его словам, Украина рассчитывает пройти путь переговоров о вступлении в ЕС менее чем за два года.

Теги: Польша, МИД Польши, евроинтеграция, Европейский союз, война России против Украины, Евросоюз, ЕС
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