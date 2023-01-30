Путь Украины к членству в Евросоюзе реален, Польша хочет, чтобы это произошло в течение нескольких лет – замглавы МИД

По его словам, саммит ЕС – Украина, который состоится 3 февраля в Киеве, показывает, что путь Украины к вступлению в Евросоюз "является чем-то реальным", и это не просто лозунги, а "реальная воля к сотрудничеству".
Чиновник подчеркнул, что это стало возможным благодаря в том числе и польской инициативе.
"Мы очень хотим, чтобы Украина через несколько лет стала членом Евросоюза. Это реально, только если мы позволим Украине победить в этой войне", – сказал Яблонский.
Замглавы МИД Польши отметил, что грядущий саммит – чрезвычайно важное событие, "поскольку у истоков агрессии РФ стояло стремление заблокировать интеграцию Украины с Европой".
"Украинский народ четко показывает, как он хочет развиваться. Он говорит: мы хотим быть ближе к Европе, мы хотим принадлежать к Европейскому союзу, мы хотим быть частью НАТО. Если Россия хочет запретить Украине это делать, роль Европы, Евросоюза, НАТО – серьезно отнестись к этому вопросу", – заявил дипломат.
28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.
Украина предприняла все шаги, которые необходимы для выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по евроинтеграции, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил в интервью, опубликованном 2 января 2023 года, что Евросоюз еще не готов к принятию решения о начале переговоров по поводу членства Украины в альянсе.
В то же время в Еврокомиссии отметили "чрезвычайно большой" прогресс Украины по выполнению рекомендаций ЕС для ее евроинтеграции, указали в Офисе президента.
В 2023 году Украина стремится начать переговоры о членстве в ЕС, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль 3 января. По его словам, Украина рассчитывает пройти путь переговоров о вступлении в ЕС менее чем за два года.