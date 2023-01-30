Путь Украины к членству в Евросоюзе реален, Польша хочет, чтобы это произошло в течение нескольких лет – замглавы МИД

В МИД Польши отметили, что для вступления Украины в ЕС необходима победа в войне, а союзники должны помочь ей в этом Фото: Adrian Grycuk / wikipedia.org

По его словам, саммит ЕС – Украина, который состоится 3 февраля в Киеве, показывает, что путь Украины к вступлению в Евросоюз "является чем-то реальным", и это не просто лозунги, а "реальная воля к сотрудничеству".

Чиновник подчеркнул, что это стало возможным благодаря в том числе и польской инициативе.

"Мы очень хотим, чтобы Украина через несколько лет стала членом Евросоюза. Это реально, только если мы позволим Украине победить в этой войне", – сказал Яблонский.

Замглавы МИД Польши отметил, что грядущий саммит – чрезвычайно важное событие, "поскольку у истоков агрессии РФ стояло стремление заблокировать интеграцию Украины с Европой".

"Украинский народ четко показывает, как он хочет развиваться. Он говорит: мы хотим быть ближе к Европе, мы хотим принадлежать к Европейскому союзу, мы хотим быть частью НАТО. Если Россия хочет запретить Украине это делать, роль Европы, Евросоюза, НАТО – серьезно отнестись к этому вопросу", – заявил дипломат.