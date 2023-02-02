ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава Еврокомиссии ожидает, что 10-й пакет санкций ЕС против России будет принят до 24 февраля

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Фон дер Ляйен: Россия также вынуждена будет заплатить за разрушения. Российские государственные деньги пойдут на добро для Украины. Как это сделать, мы определяемся
Фон дер Ляйен: Россия также вынуждена будет заплатить за разрушения. Российские государственные деньги пойдут на добро для Украины. Как это сделать, мы определяемся
Фото: president.gov.ua

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ожидает, что 10-й пакет санкций ЕС будет принят до 24 февраля – годовщины начала полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом она заявила 2 февраля на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, видео обнародовали в YouTube.

"Европа была рядом с Украиной с первого дня, потому что мы знаем, что будущее нашего континента пишется в Украине. Вы сражаетесь не только за себя, а за гораздо больше – за свободу европейского континента. Путин пытается отрицать само существование Украины как страны, но подвергает риску будущее России", – сказала она.

Глава Еврокомиссии добавила, что сигнал Евросоюза заключается в долгосрочной поддержке Украины.

Также фон дер Ляйен сообщила, что ЕС вместе со странами "Группы семи" готовит новый потолок цен на нефть.

"Мы сегодня делаем так, чтобы [президент РФ Владимир] Путин заплатил за эту зверскую войну. […] И к годовщине начала полномасштабного вторжения мы будет иметь 10-й пакет санкций. Россия также вынуждена будет заплатить за разрушения, которые она повлекла, и будет давать средства на реконструкцию. То есть российские государственные деньги пойдут на добро для Украины. Как это сделать, мы определяемся", – добавила она. 

Контекст:

Последний на данный момент, девятый пакет санкций против России из-за ее полномасштабного военного вторжения в Украину Еврокомиссия представила 7 декабря 2022 года, Совет ЕС окончательно утвердил его 16 декабря.

По данным СМИ, Евросоюз хочет принять 10-й пакет санкций до февраля 2023 года. Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что новый пакет санкций Европейского союза будет более эффективным, чем предыдущие. В то же время 23 января польское агентство PAP со ссылкой на представителя Польши в ЕС Анджея Садоса сообщило, что в Еврокомиссии затормозилась работа над 10-м пакетом санкций против России и еще одним – против Беларуси.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, санкции, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Европа, война России против Украины, Евросоюз, цена на нефть
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Рита Ора засветилась в Нью-Йорке в джинсовом наряде от украинского бренда стоимостью около 30 тыс. грн. Фото
Рита Ора засветилась в Нью-Йорке в джинсовом наряде от украинского бренда стоимостью около 30 тыс. грн. Фото
Галина ГРИШИНА
Квиткова вблизи засветила бюст в ярком купальнике на завязках
Квиткова вблизи засветила бюст в ярком купальнике на завязках
Tarabarova: Все, кто делал вид, что войны не было, переоделись. Но мы должны понимать, какой краской это сделано. Это кровь защитников
Tarabarova: Все, кто делал вид, что войны не было, переоделись. Но мы должны понимать, какой краской это сделано. Это кровь защитников
Галина ГРИШИНА
Салем о своем новом отцовстве: Она будет моей дочерью. Ей было два месяца, когда мы ее забрали из-под обстрелов
Салем о своем новом отцовстве: Она будет моей дочерью. Ей было два месяца, когда мы ее забрали из-под обстрелов
Галина ГРИШИНА
35-летняя plus size модель Грэм поизгибалась перед камерой в асимметричном платье на тонкой бретели. Фото
35-летняя plus size модель Грэм поизгибалась перед камерой в асимметричном платье на тонкой бретели. Фото
"Нравится?" Бех-Романчук показала бюст с верхнего ракурса
"Нравится?" Бех-Романчук показала бюст с верхнего ракурса
53-летняя Лопес показала лицо вблизи
53-летняя Лопес показала лицо вблизи
Полякова: Много людей написали мне: "Вы такая красивая, а это неуместно". Дорогие мои, моя работа – быть красивой. Вы делайте свою
Полякова: Много людей написали мне: "Вы такая красивая, а это неуместно". Дорогие мои, моя работа – быть красивой. Вы делайте свою
Галина ГРИШИНА
Ефросинина: Даже если бы я голая шла по Крещатику с надписью "Я люблю, когда меня насилуют", это не дает права вставлять мне в вагину все, что кому вздумается
Ефросинина: Даже если бы я голая шла по Крещатику с надписью "Я люблю, когда меня насилуют", это не дает права вставлять мне в вагину все, что кому вздумается
"Это будет захватывающим опытом". Организаторы "Евровидения 2023" ищут волонтеров со знанием украинского языка и культуры
"Это будет захватывающим опытом". Организаторы "Евровидения 2023" ищут волонтеров со знанием украинского языка и культуры
Галина ГРИШИНА
Как приготовить сытный бограч. Рецепт от Ярославского
Как приготовить сытный бограч. Рецепт от Ярославского
30-летняя Гомес, которая выпускает собственную декоративную косметику, показала, как выглядит без макияжа
30-летняя Гомес, которая выпускает собственную декоративную косметику, показала, как выглядит без макияжа
Галина ГРИШИНА
"Соленое тело и обгоревший носик". Квиткова показала себя на Мальдивах
"Соленое тело и обгоревший носик". Квиткова показала себя на Мальдивах
"Ставлю себя на место родителей девушек". Анатолич рассказал, что сделал бы с организаторами "пьяных вечеринок"
"Ставлю себя на место родителей девушек". Анатолич рассказал, что сделал бы с организаторами "пьяных вечеринок"
49-летняя Клум снялась в микротрусах и ботфортах
49-летняя Клум снялась в микротрусах и ботфортах
Мишина снялась в ванной перед зеркалом
Мишина снялась в ванной перед зеркалом
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Новая девушка Остапчука снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере (77093)
2
Как менялся Винник за последние 10 лет. Семь фото до исчезновения артиста и одно после (67236)
3
33-летняя Мишина в глубоком декольте прогнулась перед объективом (49625)
4
Мать троих детей Грэм снялась без бюстгальтера (48818)
5
Фейгин: Путин с бывшей женой Людмилой с конца 90-х не жили вместе (34049) G
6
54-летний экс-супруг Лопес расплакался возле алтаря, когда увидел свою 23-летнюю невесту в свадебном платье. Видео (30916)
7
Зеленский рассказал о своей дочери-студентке (22116)
8
Дочь мэра Днепра Филатова показала, как отдыхает в киевских ресторанах (21743)
 
 
 
 