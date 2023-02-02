Глава Еврокомиссии ожидает, что 10-й пакет санкций ЕС против России будет принят до 24 февраля

Фон дер Ляйен: Россия также вынуждена будет заплатить за разрушения. Российские государственные деньги пойдут на добро для Украины. Как это сделать, мы определяемся Фото: president.gov.ua

"Европа была рядом с Украиной с первого дня, потому что мы знаем, что будущее нашего континента пишется в Украине. Вы сражаетесь не только за себя, а за гораздо больше – за свободу европейского континента. Путин пытается отрицать само существование Украины как страны, но подвергает риску будущее России", – сказала она.

Глава Еврокомиссии добавила, что сигнал Евросоюза заключается в долгосрочной поддержке Украины.

Также фон дер Ляйен сообщила, что ЕС вместе со странами "Группы семи" готовит новый потолок цен на нефть.

"Мы сегодня делаем так, чтобы [президент РФ Владимир] Путин заплатил за эту зверскую войну. […] И к годовщине начала полномасштабного вторжения мы будет иметь 10-й пакет санкций. Россия также вынуждена будет заплатить за разрушения, которые она повлекла, и будет давать средства на реконструкцию. То есть российские государственные деньги пойдут на добро для Украины. Как это сделать, мы определяемся", – добавила она.