Глава Еврокомиссии ожидает, что 10-й пакет санкций ЕС против России будет принят до 24 февраля

"Европа была рядом с Украиной с первого дня, потому что мы знаем, что будущее нашего континента пишется в Украине. Вы сражаетесь не только за себя, а за гораздо больше – за свободу европейского континента. Путин пытается отрицать само существование Украины как страны, но подвергает риску будущее России", – сказала она.
Глава Еврокомиссии добавила, что сигнал Евросоюза заключается в долгосрочной поддержке Украины.
Также фон дер Ляйен сообщила, что ЕС вместе со странами "Группы семи" готовит новый потолок цен на нефть.
"Мы сегодня делаем так, чтобы [президент РФ Владимир] Путин заплатил за эту зверскую войну. […] И к годовщине начала полномасштабного вторжения мы будет иметь 10-й пакет санкций. Россия также вынуждена будет заплатить за разрушения, которые она повлекла, и будет давать средства на реконструкцию. То есть российские государственные деньги пойдут на добро для Украины. Как это сделать, мы определяемся", – добавила она.
Последний на данный момент, девятый пакет санкций против России из-за ее полномасштабного военного вторжения в Украину Еврокомиссия представила 7 декабря 2022 года, Совет ЕС окончательно утвердил его 16 декабря.
По данным СМИ, Евросоюз хочет принять 10-й пакет санкций до февраля 2023 года. Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что новый пакет санкций Европейского союза будет более эффективным, чем предыдущие. В то же время 23 января польское агентство PAP со ссылкой на представителя Польши в ЕС Анджея Садоса сообщило, что в Еврокомиссии затормозилась работа над 10-м пакетом санкций против России и еще одним – против Беларуси.