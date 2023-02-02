Евросоюз за время вторжения РФ предоставил Украине помощи почти на €50 млрд – глава Еврокомиссии

Фон дер Ляйен: Мы пообещали, что будет стабильная, предсказуемая, постоянна финансовая поддержка. И мы сдержали слово Фото: president.gov.ua

"Мы пообещали, что будет стабильная, предсказуемая, постоянна финансовая поддержка [Украины]. И мы сдержали слово. Две недели назад первый транш 18-миллиардной помощи на 2023 год поступил. Вся экономическая, гуманитарная и военная поддержка от ЕС с самого начала достигла почти €50 млрд. И это для нас важно. Для нас важно обеспечить стабильность украинской экономики", – сказала она.

Военная помощь ЕС Украине за время вторжения РФ, начавшегося 24 февраля прошлого года, составила €2 млрд, сообщил высокопоставленный чиновник ЕС, общавшийся с журналистами на условиях анонимности накануне саммита Украина – ЕС.