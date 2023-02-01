В ЕС заявили, что Украина уже получила военной помощи от Евросоюза на €12 млрд

По его словам, помощь оказывалась как через механизм European Peace Facility (Европейский фонд мира), так и на двусторонней основе.

Чиновник напомнил о беспрецедентном объеме макрофинансовой помощи, которую ЕС предоставляет Украине.

"€18 млрд выделены на 2023 год на условиях, которые также беспрецедентны для ЕС – средства выделяются на 35 лет, а страны ЕС самостоятельно выплачивают проценты и административные расходы этого займа", – сказал он.

По словам чиновника, эти меры должны помочь достичь стабильности и предсказуемости для функционирования Украины в течение года.