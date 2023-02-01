В ЕС заявили, что Украина уже получила военной помощи от Евросоюза на €12 млрд

По его словам, помощь оказывалась как через механизм European Peace Facility (Европейский фонд мира), так и на двусторонней основе.
Чиновник напомнил о беспрецедентном объеме макрофинансовой помощи, которую ЕС предоставляет Украине.
"€18 млрд выделены на 2023 год на условиях, которые также беспрецедентны для ЕС – средства выделяются на 35 лет, а страны ЕС самостоятельно выплачивают проценты и административные расходы этого займа", – сказал он.
По словам чиновника, эти меры должны помочь достичь стабильности и предсказуемости для функционирования Украины в течение года.
В 2022 году более половины расходов украинского бюджета покрывалось за счет грантов и займов от международных партнеров, отмечает "BBC News Україна". Ожидается также, что в 2023 году за счет международной финансовой помощи будет покрыто до 38 млрд грн дефицита бюджета.
По данным правительства, в 2022 году Украина получила от международных партнеров около 1 трлн грн (около $27,3 млрд).
В конце ноября 2022 года депутаты Европейского парламента одобрили пакет макрофинансовой поддержки Украины в 2023 году. Средства должны предоставляться раз в квартал (по €4,5 млрд) и покрыть около половины потребности украинского государственного бюджета.
23 января 2023 года Европейский союз согласовал седьмой транш военной поддержки Украины в размере €500 млн.