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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ЕС заявили, что Украина уже получила военной помощи от Евросоюза на €12 млрд

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В евросоюзе подсчитали, на какую сумму помогли Украине
В евросоюзе подсчитали, на какую сумму помогли Украине
Фото: pixabay.com

Евросоюз предоставил Украине военную помощь на сумму почти €12 млрд. Об этом заявил высокопоставленный чиновник ЕС, общавшийся с журналистами на условиях анонимности накануне саммита Украина – ЕС, сообщает "Европейская правда".

По его словам, помощь оказывалась как через механизм European Peace Facility (Европейский фонд мира), так и на двусторонней основе.

Чиновник напомнил о беспрецедентном объеме макрофинансовой помощи, которую ЕС предоставляет Украине.

"€18 млрд выделены на 2023 год на условиях, которые также беспрецедентны для ЕС – средства выделяются на 35 лет, а страны ЕС самостоятельно выплачивают проценты и административные расходы этого займа", – сказал он.

По словам чиновника, эти меры должны помочь достичь стабильности и предсказуемости для функционирования Украины в течение года.

Контекст:

В 2022 году более половины расходов украинского бюджета покрывалось за счет грантов и займов от международных партнеров, отмечает "BBC News Україна". Ожидается также, что в 2023 году за счет международной финансовой помощи будет покрыто до 38 млрд грн дефицита бюджета.

По данным правительства, в 2022 году Украина получила от международных партнеров около 1 трлн грн (около $27,3 млрд). 

В конце ноября 2022 года депутаты Европейского парламента одобрили пакет макрофинансовой поддержки Украины в 2023 году. Средства должны предоставляться раз в квартал (по €4,5 млрд) и покрыть около половины потребности украинского государственного бюджета.

23 января 2023 года Европейский союз согласовал седьмой транш военной поддержки Украины в размере €500 млн.

Теги: Украина, военная помощь, Европейский союз, финансовая помощь, война России против Украины, Евросоюз, ЕС
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