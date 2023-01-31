Кулеба о 10-м пакете санкций ЕС против России: Должен включать ядерные, ракетные и пропагандистские ограничения

Такое мнение 31 января в ходе онлайн-брифинга, который транслировался в Facebook МИД Украины, высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
По его словам, тема санкций будет "одной из ключевых на саммите Украина – ЕС", который пройдет 3 февраля в Киеве.
"Мы работаем сейчас со всеми государствами-членами, чтобы 10-й санкционный пакет включал и ядерные санкции, и ракетные санкции, и пропагандистские санкции. То есть санкции против всех ключевых для российской военной машины и экономики секторов, – подчеркнул Кулеба. – По состоянию на сейчас… по нашему мнению, проект 10-го пакета не является достаточно сильным. Но еще есть время для его укрепления, его усиления. Я думаю, что мы получим необходимый нам результат".
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил 23 января, что 10-й пакет европейских санкций против России станет "огромной ошибкой".
27 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что санкции против ядерной отрасли РФ уже "на столе" в Евросоюзе, однако Венгрия наложит на них вето.
"ЕС должен найти аргументы и рычаги, чтобы Венгрия присоединилась к сильному 10-му санкционному пакету", – прокомментировал Кулеба.
СМИ сообщали 30 января, что ЕС представит 10-й пакет санкций против России через две недели.
Последний на данный момент, девятый, пакет санкций против России из-за ее полномасштабного военного вторжения в Украину Еврокомиссия представила 7 декабря 2022 года, Совет ЕС окончательно утвердил его 16 декабря.
По данным СМИ, Евросоюз хочет принять 10-й пакет санкций до февраля 2023 года. Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что новый пакет санкций Европейского союза будет более эффективным, чем предыдущие. В то же время 23 января польское агентство PAP со ссылкой на представителя Польши в ЕС Анджея Садоса сообщило, что в Еврокомиссии затормозилась работа над 10-м пакетом санкций против России и еще одним против Беларуси.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 13 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.