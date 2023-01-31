Кулеба о 10-м пакете санкций ЕС против России: Должен включать ядерные, ракетные и пропагандистские ограничения

Для усиления 10-го пакета санкций ЕС против России "еще есть время", отметил Кулеба Фото: EPA

Такое мнение 31 января в ходе онлайн-брифинга, который транслировался в Facebook МИД Украины, высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, тема санкций будет "одной из ключевых на саммите Украина – ЕС", который пройдет 3 февраля в Киеве.

"Мы работаем сейчас со всеми государствами-членами, чтобы 10-й санкционный пакет включал и ядерные санкции, и ракетные санкции, и пропагандистские санкции. То есть санкции против всех ключевых для российской военной машины и экономики секторов, – подчеркнул Кулеба. – По состоянию на сейчас… по нашему мнению, проект 10-го пакета не является достаточно сильным. Но еще есть время для его укрепления, его усиления. Я думаю, что мы получим необходимый нам результат".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил 23 января, что 10-й пакет европейских санкций против России станет "огромной ошибкой".

27 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что санкции против ядерной отрасли РФ уже "на столе" в Евросоюзе, однако Венгрия наложит на них вето.

"ЕС должен найти аргументы и рычаги, чтобы Венгрия присоединилась к сильному 10-му санкционному пакету", – прокомментировал Кулеба.

СМИ сообщали 30 января, что ЕС представит 10-й пакет санкций против России через две недели.