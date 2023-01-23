Сийярто заявил, что 10-й пакет европейских санкций против России станет "огромной ошибкой"

"Санкции доказали, что ведут Европу в тупик. Экономически, политически и безопасностно. Было бы огромной ошибкой выдвинуть очередной пакет санкций", – написал он.

Сийярто и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно выступали за ослабление санкционного давления на Россию, называя ограничения будто бы неэффективными с точки зрения давления на РФ и якобы невыгодным для самой Европы.

В частности, весной 2022 года Венгрия несколько недель блокировала шестой пакет санкций ЕС, в который входит частичное эмбарго на нефть. Сийярто 6 июля сказал, что Венгрия не может отказаться от российской нефти. По его словам, "это физически невозможно". 23 августа Венгрия выступила против новых энергетических санкций в отношении РФ и визовых ограничений для россиян.

Кроме этого, Венгрия отказалась участвовать в работе и финансировании европейской тренировочной миссии для украинских военнослужащих и не поддержала долгосрочный план ЕС по выделению Украине €18 млрд.