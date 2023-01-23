Сийярто заявил, что 10-й пакет европейских санкций против России станет "огромной ошибкой"

"Санкции доказали, что ведут Европу в тупик. Экономически, политически и безопасностно. Было бы огромной ошибкой выдвинуть очередной пакет санкций", – написал он.
Сийярто и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно выступали за ослабление санкционного давления на Россию, называя ограничения будто бы неэффективными с точки зрения давления на РФ и якобы невыгодным для самой Европы.
В частности, весной 2022 года Венгрия несколько недель блокировала шестой пакет санкций ЕС, в который входит частичное эмбарго на нефть. Сийярто 6 июля сказал, что Венгрия не может отказаться от российской нефти. По его словам, "это физически невозможно". 23 августа Венгрия выступила против новых энергетических санкций в отношении РФ и визовых ограничений для россиян.
Кроме этого, Венгрия отказалась участвовать в работе и финансировании европейской тренировочной миссии для украинских военнослужащих и не поддержала долгосрочный план ЕС по выделению Украине €18 млрд.
Последний на данный момент, девятый пакет санкций против России из-за ее полномасштабного военного вторжения в Украину Еврокомиссия представила 7 декабря, Совет ЕС окончательно утвердил его 16 декабря.
По данным СМИ, Евросоюз хочет принять 10-й пакет санкций до февраля 2023 года. Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что новый пакет санкций Европейского союза будет более эффективным, чем предыдущие. В то же время 23 января польское агентство PAP со ссылкой на представителя Польши в ЕС Анджея Садоса сообщило, что В Еврокомиссии затормозилась работа над 10-м пакетом санкций против России и еще одним против Беларуси.
Пакет включает ограничения на инвестиции в российскую добывающую промышленность, новые санкции против военно-промышленного комплекса, дополнительный контроль за экспортом товаров двойного назначения, прямой запрет на поставки России беспилотников и двигателей для них, отзыв лицензий на вещание у четырех госканалов, санкции против еще трех банков.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 13 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.