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Президент Венгрии во время визита в Украину прокомментировала встречу Сийярто с представителем Ирана

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Новак стала самым высокопоставленным лицом Венгрии, посетившим Украину за время полномасштабного вторжения РФ
Новак стала самым высокопоставленным лицом Венгрии, посетившим Украину за время полномасштабного вторжения РФ
Фото: president.gov.ua

Президент Венгрии Каталин Новак во время визита в Украину 26 ноября прокомментировала встречу министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто с министром экономики Ирана Сейедом Эхсаном Хандузи, состоявшуюся на прошлой неделе. Об этом сообщает "Укринформ".

На пресс-конференции по итогам учредительного саммита инициативы Grain from Ukraine в Киеве Новак сказала, что встреча Сийярто с Хандузи является продолжением "прагматических отношений" двух стран. 

"Эта встреча министра иностранных дел Венгрии с представителями Ирана преследовала цель обсуждения определенного экономического сотрудничества между правительствами двух стран. Это просто продолжение тех или иных прагматических отношений. Здесь не было ничего нового, никаких новых инициатив относительно Ирана не было, по крайней мере со стороны Венгрии", – сказала она.

Сийярто о встрече с министром экономики Ирана информировал 17 ноября. Хандузи, по словам главы МИД Венгрии, приезжал в Будапешт для участия в заседании объединенного экономического комитета. 

сли Иран удастся реинтегрировать в систему международного сотрудничества, мы сможем сделать большой шаг вперед в стабильности всей ситуации на Ближнем Востоке. Для нормализации ситуации имеет смысл начать с экономического сотрудничества", – писал Сийярто в Facebook тогда. 

https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official/posts/pfbid08rnnZVgMEpoJvLYQvfgaUL1ee9pvuk5RFwVLLtggTrqob2Wk7Pm7EDnN5sxReFYul

Контекст:

Иран сотрудничает с Россией, которая ведет войну против Украины. С начала осени зафиксировано применение Россией в Украине как минимум двух видов иранских БПЛА – дронов-камикадзе Shahed-136 и многоцелевых БПЛА Mohajer-6. Представители Украины проводили с Ираном встречу по этому поводу

Венгрия за время полномасштабной войны в Украине сделала несколько заявлений, которые критиковали украинские власти. Будапешт осуждает агрессию РФ, но не не намерен прекращать закупку энергоносителей в РФ и долгое время не разрешал поставки оружия через свою территорию. Кроме того, Венгрия была последней страной, которая блокировала шестой санкционный пакет ЕС против России, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно делал заявления, соответствовавшие российской пропаганде.

В МИД Украины высказывания Орбана называли классическим примером российской пропаганды, а президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Орбан балансирует между отношениями с Россией и Украиной. 

По данным венгерского издания Index, Новак в Украину приехала по приглашению Зеленского. Она стала самым высокопоставленным лицом Венгрии, посетившим Украину за время полномасштабного вторжения РФ. На саммите Новак объявила об участии Венгрии в инициативе Grain from Ukraine (страна выделит на это $3,5 млн)

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Иран, Венгрия, МИД Венгрии, Петер Сийярто, встреча, Каталин Новак
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