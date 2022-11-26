Президент Венгрии во время визита в Украину прокомментировала встречу Сийярто с представителем Ирана

На пресс-конференции по итогам учредительного саммита инициативы Grain from Ukraine в Киеве Новак сказала, что встреча Сийярто с Хандузи является продолжением "прагматических отношений" двух стран.

"Эта встреча министра иностранных дел Венгрии с представителями Ирана преследовала цель обсуждения определенного экономического сотрудничества между правительствами двух стран. Это просто продолжение тех или иных прагматических отношений. Здесь не было ничего нового, никаких новых инициатив относительно Ирана не было, по крайней мере со стороны Венгрии", – сказала она.

Сийярто о встрече с министром экономики Ирана информировал 17 ноября. Хандузи, по словам главы МИД Венгрии, приезжал в Будапешт для участия в заседании объединенного экономического комитета.

"Если Иран удастся реинтегрировать в систему международного сотрудничества, мы сможем сделать большой шаг вперед в стабильности всей ситуации на Ближнем Востоке. Для нормализации ситуации имеет смысл начать с экономического сотрудничества", – писал Сийярто в Facebook тогда.