ЕС продлил на полгода санкции за агрессию РФ против Украины

"Сегодня совет принял решение о продлении на шесть месяцев, до 31 июля 2023 года, ограничительных мер в отношении отдельных секторов экономики Российской Федерации", – говорится в сообщении.
Санкции были введены в 2014 году в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине, и были значительно расширены с февраля 2022 года после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
"В настоящее время они состоят из широкого спектра секторальных мер, включая ограничения на торговлю, финансы, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши. Они также охватывают запрет на импорт или транспортировку морской сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС, де-SWIFT нескольких российских банков, а также приостановку вещательной деятельности и лицензий нескольких поддерживаемых Кремлем дезинформационных СМИ", - сообщили в пресс-службе.
В отношении России действует несколько санкционных пакетов Евросоюза. Часть из них связана с посягательством на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. Секторальные ограничительные меры были первоначально введены в июле 2014 года в связи с дестабилизирующими действиями России против Украины.
Санкции направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы экономики РФ, а также на сектор товаров двойного назначения. Они ограничивают доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний и запрещают услуги финансовой помощи и посредничества для российских финансовых институтов. Также запрещается прямой или косвенный импорт, экспорт или передача любого оборудования, связанного с оборонной промышленностью; устанавливается запрет на товары двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях; ограничивается доступ России к некоторым чувствительным технологиям, которые могут быть использованы в энергетическом секторе, например при добыче и разведке нефти.
Также в отношении РФ действует несколько санкционных пакетов ЕС, которые запрещают европейским компаниям инвестировать в Крым (этот пакет был утвержден в декабре 2014 года). Европейским и основанным в ЕС компаниям запрещено покупать недвижимость или организации в Крыму, финансировать крымские предприятия или предоставлять связанные с этим услуги; европейским туроператорам запрещено предлагать отдых на оккупированном полуострове.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Евросоюз ввел против нее девять санкционных пакетов.