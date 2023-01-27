ЕС продлил на полгода санкции за агрессию РФ против Украины

"Сегодня совет принял решение о продлении на шесть месяцев, до 31 июля 2023 года, ограничительных мер в отношении отдельных секторов экономики Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Санкции были введены в 2014 году в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине, и были значительно расширены с февраля 2022 года после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"В настоящее время они состоят из широкого спектра секторальных мер, включая ограничения на торговлю, финансы, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши. Они также охватывают запрет на импорт или транспортировку морской сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС, де-SWIFT нескольких российских банков, а также приостановку вещательной деятельности и лицензий нескольких поддерживаемых Кремлем дезинформационных СМИ", - сообщили в пресс-службе.