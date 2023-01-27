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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ЕС продлил на полгода санкции за агрессию РФ против Украины

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Санкции продлены до 31 июля 2023 года
Санкции продлены до 31 июля 2023 года
Фото: EPA

Евросоюз продлил на полгода санкции против России за агрессию против Украины. Об этом сообщила пресс-служба Евросовета 27 января.

"Сегодня совет принял решение о продлении на шесть месяцев, до 31 июля 2023 года, ограничительных мер в отношении отдельных секторов экономики Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Санкции были введены в 2014 году в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине, и были значительно расширены с февраля 2022 года после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"В настоящее время они состоят из широкого спектра секторальных мер, включая ограничения на торговлю, финансы, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши. Они также охватывают запрет на импорт или транспортировку морской сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС, де-SWIFT нескольких российских банков, а также приостановку вещательной деятельности и лицензий нескольких поддерживаемых Кремлем дезинформационных СМИ", - сообщили в пресс-службе.

Контекст:

В отношении России действует несколько санкционных пакетов Евросоюза. Часть из них связана с посягательством на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. Секторальные ограничительные меры были первоначально введены в июле 2014 года в связи с дестабилизирующими действиями России против Украины.

Санкции направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы экономики РФ, а также на сектор товаров двойного назначения. Они ограничивают доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний и запрещают услуги финансовой помощи и посредничества для российских финансовых институтов. Также запрещается прямой или косвенный импорт, экспорт или передача любого оборудования, связанного с оборонной промышленностью; устанавливается запрет на товары двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях; ограничивается доступ России к некоторым чувствительным технологиям, которые могут быть использованы в энергетическом секторе, например при добыче и разведке нефти.

Также в отношении РФ действует несколько санкционных пакетов ЕС, которые запрещают европейским компаниям инвестировать в Крым (этот пакет был утвержден в декабре 2014 года). Европейским и основанным в ЕС компаниям запрещено покупать недвижимость или организации в Крыму, финансировать крымские предприятия или предоставлять связанные с этим услуги; европейским туроператорам запрещено предлагать отдых на оккупированном полуострове.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Евросоюз ввел против нее девять санкционных пакетов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, санкции, Европейский совет, война России против Украины, Евросоюз
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