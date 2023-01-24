Космическая разведка России коллапсирует под влиянием санкций, остановлены важные проекты – ГУР МО Украины

Крупное российское предприятие оборонпрома не может продолжать работу над проектами для разведки из-за санкций Фото: wikipedia.org

Отмечается, что после полномасштабного вторжения России в Украину стратегически важное для российской оборонной промышленности акционерное общество "Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева" попало под международные санкции.

По информации военной разведки Украины, на его объектах российские конструкторы и ученые среди прочего разрабатывают средства ведения космической разведки. Среди них проект перспективной высокоорбитальной системы ведения радиоэлектронной разведки "Репей", проект комплекса глобальной космической командно-ретрансляционной системы "Геракл-КВ", проект единой системы спутниковой связи третьего этапа "Сфера".

Предприятие расположено в городе закрытого типа Железногорск в Красноярском крае. Производство ключевых элементов этих объектов фактически остановлено из-за острой нехватки компонентов электроники как иностранного, так и российского производства. Речь идет об отсутствии сотен тысяч элементов аппаратуры для космических модулей, говорится в сообщении ГУР.

В итоге плановые сроки завершения научно-исследовательских работ по этим проектам сорваны и перенесены на несколько лет. Проект "Репей" ожидается завершить вместо 2022 года в 2024-м, сроки по проекту "Геракл-КВ" сместились с 2023-го на 2025 год, а по "Сфере" – с 2025-го на 2027 год.

В ГУР добавили, что из-за санкций и мобилизации под угрозой прекращения существования вскоре окажутся еще несколько отраслей российской экономики.