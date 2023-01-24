Космическая разведка России коллапсирует под влиянием санкций, остановлены важные проекты – ГУР МО Украины

Отмечается, что после полномасштабного вторжения России в Украину стратегически важное для российской оборонной промышленности акционерное общество "Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева" попало под международные санкции.
По информации военной разведки Украины, на его объектах российские конструкторы и ученые среди прочего разрабатывают средства ведения космической разведки. Среди них проект перспективной высокоорбитальной системы ведения радиоэлектронной разведки "Репей", проект комплекса глобальной космической командно-ретрансляционной системы "Геракл-КВ", проект единой системы спутниковой связи третьего этапа "Сфера".
Предприятие расположено в городе закрытого типа Железногорск в Красноярском крае. Производство ключевых элементов этих объектов фактически остановлено из-за острой нехватки компонентов электроники как иностранного, так и российского производства. Речь идет об отсутствии сотен тысяч элементов аппаратуры для космических модулей, говорится в сообщении ГУР.
В итоге плановые сроки завершения научно-исследовательских работ по этим проектам сорваны и перенесены на несколько лет. Проект "Репей" ожидается завершить вместо 2022 года в 2024-м, сроки по проекту "Геракл-КВ" сместились с 2023-го на 2025 год, а по "Сфере" – с 2025-го на 2027 год.
В ГУР добавили, что из-за санкций и мобилизации под угрозой прекращения существования вскоре окажутся еще несколько отраслей российской экономики.
После вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года Евросоюз, США, Канада, Великобритания, Австралия и другие страны ввели несколько пакетов санкций против России.
США, в частности, ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа. Под американские санкции попали российские чиновники и военные. Также под санкциями находятся первые лица РФ – президент Владимир Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу. США запретили импорт российского золота, ввели санкции против ФСБ РФ.
Еврокомиссия 7 декабря представила девятый пакет санкций против России из-за ее полномасштабного военного вторжения в Украину, Совет ЕС окончательно утвердил его 16 декабря.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 13 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.