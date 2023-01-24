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Космическая разведка России коллапсирует под влиянием санкций, остановлены важные проекты – ГУР МО Украины

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Крупное российское предприятие оборонпрома не может продолжать работу над проектами для разведки из-за санкций
Крупное российское предприятие оборонпрома не может продолжать работу над проектами для разведки из-за санкций
Фото: wikipedia.org

В России перенесены сроки завершения важных для страны проектов космической разведки, так как из-за санкций для них нет многих компонентов. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины 24 января в Telegram.

Отмечается, что после полномасштабного вторжения России в Украину стратегически важное для российской оборонной промышленности акционерное общество "Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева" попало под международные санкции.

По информации военной разведки Украины, на его объектах российские конструкторы и ученые среди прочего разрабатывают средства ведения космической разведки. Среди них проект перспективной высокоорбитальной системы ведения радиоэлектронной разведки "Репей", проект комплекса глобальной космической командно-ретрансляционной системы "Геракл-КВ", проект единой системы спутниковой связи третьего этапа "Сфера".

Предприятие расположено в городе закрытого типа Железногорск в Красноярском крае. Производство ключевых элементов этих объектов фактически остановлено из-за острой нехватки компонентов электроники как иностранного, так и российского производства. Речь идет об отсутствии сотен тысяч элементов аппаратуры для космических модулей, говорится в сообщении ГУР.

В итоге плановые сроки завершения научно-исследовательских работ по этим проектам сорваны и перенесены на несколько лет. Проект "Репей" ожидается завершить вместо 2022 года в 2024-м, сроки по проекту "Геракл-КВ" сместились с 2023-го на 2025 год, а по "Сфере" – с 2025-го на 2027 год.

В ГУР добавили, что из-за санкций и мобилизации под угрозой прекращения существования вскоре окажутся еще несколько отраслей российской экономики.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года Евросоюз, США, Канада, Великобритания, Австралия и другие страны ввели несколько пакетов санкций против России.

США, в частности, ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа. Под американские санкции попали российские чиновники и военные. Также под санкциями находятся первые лица РФ – президент Владимир Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу. США запретили импорт российского золота, ввели санкции против ФСБ РФ.

Еврокомиссия 7 декабря представила девятый пакет санкций против России из-за ее полномасштабного военного вторжения в Украину, Совет ЕС окончательно утвердил его 16 декабря.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 13 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Теги: Россия, космос, санкции, разведка, ученые, война России против Украины
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