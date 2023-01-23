К санкциям против РФ и потолку цен на нефть присоединились еще восемь стран

ЕС с начала вторжения РФ ввел против агрессора девять пакетов санкций Фото: depositphotos.com

"Страны-кандидаты Северная Македония, Черногория, Албания, Украина и Босния и Герцеговина, а также страны европейской зоны свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия присоединяются к этому решению Совета", – говорится в заявлении.

Вышеуказанные страны согласились следить за тем, чтобы их национальная политика соответствовала этому решению Совета.