К санкциям против РФ и потолку цен на нефть присоединились еще восемь стран

"Страны-кандидаты Северная Македония, Черногория, Албания, Украина и Босния и Герцеговина, а также страны европейской зоны свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия присоединяются к этому решению Совета", – говорится в заявлении.
Вышеуказанные страны согласились следить за тем, чтобы их национальная политика соответствовала этому решению Совета.
Последний на данный момент, девятый пакет санкций против России из-за ее полномасштабного военного вторжения в Украину Еврокомиссия представила 7 декабря 2022 года, Совет ЕС окончательно утвердил его 16 декабря.
Пакет включает ограничения на инвестиции в российскую добывающую промышленность, новые санкции против военно-промышленного комплекса, дополнительный контроль за экспортом товаров двойного назначения, прямой запрет на поставки России беспилотников и двигателей для них, отзыв лицензий на вещание у четырех госканалов, санкции против еще трех банков.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 13 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею