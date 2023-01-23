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К санкциям против РФ и потолку цен на нефть присоединились еще восемь стран

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ЕС с начала вторжения РФ ввел против агрессора девять пакетов санкций
ЕС с начала вторжения РФ ввел против агрессора девять пакетов санкций
Фото: depositphotos.com

Украина и еще семь стран присоединились ко всем принятым с 14 сентября санкциям ЕС в отношении России, включая потолок цен на нефть. Об этом сообщили 23 января в Совете ЕС.

"Страны-кандидаты Северная Македония, Черногория, Албания, Украина и Босния и Герцеговина, а также страны европейской зоны свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия присоединяются к этому решению Совета", – говорится в заявлении.

Вышеуказанные страны согласились следить за тем, чтобы их национальная политика соответствовала этому решению Совета.

Контекст:

Последний на данный момент, девятый пакет санкций против России из-за ее полномасштабного военного вторжения в Украину Еврокомиссия представила 7 декабря 2022 года, Совет ЕС окончательно утвердил его 16 декабря.

Пакет включает ограничения на инвестиции в российскую добывающую промышленность, новые санкции против военно-промышленного комплекса, дополнительный контроль за экспортом товаров двойного назначения, прямой запрет на поставки России беспилотников и двигателей для них, отзыв лицензий на вещание у четырех госканалов, санкции против еще трех банков.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 13 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, санкции, Норвегия, Босния и Герцеговина, нефть, Исландия, Албания, Черногория, Лихтенштейн, Европа, война России против Украины, ограничения, Северная Македония, ЕС
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