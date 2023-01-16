Под санкции в Украине вслед за латвийской Royal Pay Europe могут попасть российский 1xbet, трое ее основателей и "Твоя беттинговая компания" – СМИ

Royal Pay Europe предоставляет услуги в сфере электронной коммерции и по обработке электронных платежей.

"РБК-Украина" отмечает со ссылкой на данные балтийских СМИ, что компания была основана в 2016 году россиянином с кипрским паспортом Сергеем Кондратенко и является партнером российской букмекерской фирмы 1xBet. УНИАН пишет, что она может заниматься переводом платежей в адрес офшорных букмекеров и онлайн-казино. В 2017 году Royal Pay Europe получила лицензию учреждения электронных денег в Британии, что дало ей право принимать платежи и обслуживать карточные сделки в европейской и британской юрисдикциях.

По информации ZN.UA, Государственная служба финансового мониторинга Украины заблокировала более 2 млрд грн на счетах, связанных с Royal Pay Europe.

"Это означает, что они сохранены для дальнейшей конфискации в рамках действующего законодательства и восстановления Украины", – отмечает издание.

УНИАН в своем материале пишет, что украинские власти собираются продолжить вводить санкции в этой сфере.

"Как отмечают источники в Офисе президента Украины, глава государства и СНБО после широкого резонанса, вызванного подрывной деятельностью российского букмекера 1xbet, всерьез взялись за его попытки выйти на украинский рынок. Сообщается, что следующими под санкции попадут сам российский букмекер, ООО "Твоя беттинговая компания", представляющая 1xBet в Украине, и трое граждан РФ, являющиеся основателями 1xbet – Роман Семиохин, Сергей Каршков и Дмитрий Казорин. Помимо этого, не исключена и возможность наложения санкций и на другие украинские компании, которые помогали российскому букмекеру выходить на украинский рынок", – сказано в статье.