Верховная Рада отменила упрощенную систему налогообложения для игорного бизнеса

"В финальной редакции он вступает в силу сразу и со следующего дня весь игорный бизнес перейдет на полную ставку налогообложения. Так что, ребята из ОП, не затягивайте подписание. Каждый день – это деньги в бюджет", – написал он.

В карточке законопроекта на сайте Рады указано, что решение поддержали 303 нардепа, не было ни одного голоса "против" или "воздержался".