Верховная Рада отменила упрощенную систему налогообложения для игорного бизнеса

"В финальной редакции он вступает в силу сразу и со следующего дня весь игорный бизнес перейдет на полную ставку налогообложения. Так что, ребята из ОП, не затягивайте подписание. Каждый день – это деньги в бюджет", – написал он.
В карточке законопроекта на сайте Рады указано, что решение поддержали 303 нардепа, не было ни одного голоса "против" или "воздержался".
14 апреля 2022 года Рада приняла законопроект №7246, который позволил игорному бизнесу перейти на упрощенную систему налогообложения со ставкой 2% единого налога, напоминала "Экономическая правда". На "упрощенку" перешли крупные компании, в том числе операторы лотерей, казино и букмекеры.