"Еще бы узаконить проституток и траву – тогда заживем!" Фотожабы на легализованный Верховной Радой игорный бизнес
На заседании 14 июля Верховная Рада приняла закон о легализации игорного бизнеса. Лицензии организаторам азартных игр, согласно документу, будет выдавать специальная комиссия. Пользователи соцсетей отреагировали на это событие серией фотожаб. "ГОРДОН" собрал самые интересные из них.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.